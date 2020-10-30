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Bakan açıkladı! Depremden etkilenenlere 5 milyon TL kaynak
Bakan açıkladı! Depremden etkilenenlere 5 milyon TL kaynak
30 Ekim 2020 Cuma - 17:55
| Son Güncelleme : 30 10 2020 - 17:55
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV’lerimize 5 milyon lira kaynak aktardık." dedi.
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