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Bakan açıkladı! Depremden etkilenenlere 5 milyon TL kaynak

30 Ekim 2020 Cuma - 17:55 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 17:55

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV’lerimize 5 milyon lira kaynak aktardık." dedi.


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Zehra Zümrüt Selçuk Deprem Sosyal Hizmetler
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