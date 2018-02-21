Bakan açıkladı! Cezalar artacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Gül'ün gündeminde çocuğa yönelik cinsel istismar konusu vardı.

Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

''Adana'da 4,5 yaşındaki yavrumuza yapılan bu adice saldırı iğrenç ve şiddetle kınadığımız bir suç. Bu bir cinayettir. O hainin yapmış olduğu istismarın ötesinde bir cinayettir. 66 yıllık ceza talebiyle iddianame hazırlanmıştır.

Başbakan Yardımcımız başkanlığında bir komisyon yarın çalışmaya başlayacak. Kastrasyon, kimyasal hadım uygulaması da dahil olmak üzere, tüm bu tedbirleri, yasayla yapacaklarımız, yönetmeliklerle yapacaklarımız, idari tedbirlerle uygulayacağımız tüm enstrümanlarımızı, tüm araçlarımızı, yapacaklarımızı masaya yatıracağız. Suça giden yolları ortadan kaldırma toplumun her kesimine düşen sorumluluklar bunları hep beraber yapmamız lazım. Hükümetimiz bu konuda alınması gereken başka ne gibi tedbirler varsa onları alacak."