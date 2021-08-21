Bakan açıkladı! Açık öğretim kurumları öğrencilerine yeni sınav hakkı!

MEB duyurdu! AÖL öğrencilerine yeni sınav hakkı! Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilere yeni sınav hakkı tanındığını; öğrencilerin kayıtlarını yaptırarak çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi. Peki, AÖL ek sınav ne zaman? AÖL sınav tarihleri!

Açık öğretim kurumları ile ilgili önemli karar! Yeni sınav hakkı tanındı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı açık öğretim kurumları öğrencilerinin kayıt yenileme işlemlerinin 13 Ağustos’ta tamamlandığını; öğrencilerin, 16 Ağustos-20 Ağustos’ta çevrim içi sınavlara katıldığını anımsattı.

YANGIN VE SEL NEDENİYLE SINAVA GİREMEYENLERE YENİ HAK!

Yangın ve sel felaketleri nedeniyle öğrencilerden bir kısmının kayıtlarını yenileyemediklerini, bir kısmının da kayıt yaptırdıkları hâlde sınava giremediklerini ifade eden Özer, şunları kaydetti:

“Afet bölgelerindeki millî eğitim müdürlerimiz ve yöneticilerimizle sürekli temas hâlindeyiz. Millî eğitim müdürlerimiz, sınava katılamayan öğrencilerin mağduriyetlerini bana ilettiler. Bunun üzerine hem bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de ülke genelinde sınava katılamayan diğer öğrencilere tekrar fırsat sağlamak için bu öğrencilerimize yeni bir sınav hakkı tanıma kararı aldık.

AÖL EK SINAV KAYITLARI NE ZAMAN? AÖL SINAVI NE ZAMAN?

Bu çerçevede, ülke genelinde 23-24 Ağustos’ta ek sınav için kayıtlar yeniden açılacak ve çevrim içi ek sınav, 27 Ağustos saat 09.30'dan 29 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılacak. Öğrencilerimize hayırlı olsun.”