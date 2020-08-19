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Bakan açıkladı! 1 Eylül'den itibaren başlıyor

19 Ağustos 2020 Çarşamba - 13:35 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 13:44

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "COVID-19 nedeniyle daha önce ertelediğimiz fiziki fuarlarımızdan açık alanda gerçekleştirilenler normalleşme süreciyle birlikte 1 Temmuz’dan itibaren düzenlenmeye başlamıştı. Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül’den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlayacak. Katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişleri sağlanacak." ifdalerini kullandı.


Corona virüs önlemleri kapsamında açılışı ertelenen kapalı alandaki fiziki fuarlar yeniden açılıyor. Açıklamayı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptı. Salgın sürecinde kapalı olan kapalı fuar alanları 1 Eylül'den itibaren virüs önlemleri kapsamında açılacak. Fuarların açılış çalışmaları 1 Temmuz'da başlamıştı.
 
Pekcan, fuarlarda alınacak önlemleri şöyle sıraladı:
 
- Maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek.
 
- Katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişleri sağlanacak.
 
-Ayrıca, ziyaretçi sayısı, stantların yerleşim planları, dezenfektasyon gibi belirlenen tüm kurallara yönelik denetimler TOBB tarafından veya görevlendireceği oda/borsa tarafından yapılacak.
 

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