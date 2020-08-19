Bakan açıkladı! 1 Eylül'den itibaren başlıyor

Corona virüs önlemleri kapsamında açılışı ertelenen kapalı alandaki fiziki fuarlar yeniden açılıyor. Açıklamayı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptı. Salgın sürecinde kapalı olan kapalı fuar alanları 1 Eylül'den itibaren virüs önlemleri kapsamında açılacak. Fuarların açılış çalışmaları 1 Temmuz'da başlamıştı.
Pekcan, fuarlarda alınacak önlemleri şöyle sıraladı:
- Maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek.
- Katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişleri sağlanacak.
-Ayrıca, ziyaretçi sayısı, stantların yerleşim planları, dezenfektasyon gibi belirlenen tüm kurallara yönelik denetimler TOBB tarafından veya görevlendireceği oda/borsa tarafından yapılacak.