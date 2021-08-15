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» Baht Oyunu'nun yıldızı Cemre Baysel imaj değiştirdi! Aytaç Şaşmaz kayıtsız kalamadı!
Baht Oyunu'nun yıldızı Cemre Baysel imaj değiştirdi! Aytaç Şaşmaz kayıtsız kalamadı!
Baht Oyunu'nun güzel oyuncusu Cemre Baysel, son zamanlarda oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiriyor. Aytaç Şaşmaz ile başrolü paylaşan Cemre Baysel'in her hareketi takipçilerinden büyük ilgi görüyor. Paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncunun Instagram'da 2,1 milyon takipçisi var. Cemre Baysel'in paylaşımları olay oluyor. Baysel son olarak yaptığı imaj değişikliği ile gündeme geldi.
Aytaç Şaşmaz ile başrolü paylaşan Cemre Baysel, son günlerin dikkat çeken isimleri arasında.