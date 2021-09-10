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Baht Oyunu'nun Meltem'i Mira Atagül dansa merak sardı!

10 Eylül 2021 Cuma - 10:50 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 10:50

Baht Oyunu dizisinin Meltem'i Mira Atagül, dünya şampiyonu dansçıyla salsa derslerine başladı.


Kanal D'de yayınlanan Baht Oyunu dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Mira Atagül, Tolga Han Dans Merkezi'nde latin dansı derslerine başladı.
 
Yaklaşık dört yıldır dans eden genç oyuncu,  2015 dünya salsa şampiyonu Mert Mertkan'dan latin dansları eğitimi almaya başladı.
 
 
"ÇOK İYİ HİSSETTİRİYOR"
 
Atagül, 'Dans benim için form tutmanın ötesinde ruhsal bir dinlenme terapisi. Kendimi çok iyi hissettiriyor. Özellikle latin danslarına ilgim var. Mert Hoca ile daha da geliştirmek için yola çıktık. belki bir gün gösteriye çıkarım.'' diye konuştu.

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