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Baht Oyunu dizisi sosyal medyanın zirvesinde!

05 Ağustos 2021 Perşembe - 12:50 | Son Güncelleme : 05 08 2021 - 12:50

Kanal D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, ARC Film imzalı dizisi “Baht Oyunu”, sürprizlerle dolu yeni bölümüyle yine büyük ilgi gördü.


Dizinin önceki gün ekrana gelen 7’nci bölümü, sosyal medyada #BahtOyunu etiketiyle de en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Dizinin çok konuşulan bu bölümünde Ada (Cemre Baysel), Bora’ya (Aytaç Şaşmaz) söylediği yalanların ağırlığına daha fazla dayanamayarak şirketten istifa etmeye karar verdi ve âşıkların yolları ayrıldı.

SALI AKŞAMLARI EKRANDA
 
Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan ve Aslı Sümen’in başrollerini üstlendiği “Baht Oyunu” yeni bölümleriyle her salı akşamı Kanal D’de izleyiciyle buluşuyor.

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