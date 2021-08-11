Baht Oyunu 9. bölüm fragmanı yayında! Ada, Bora'nın arkasından dönen oyunları öğreniyor. Kanal D ’nin, yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı dizi si “Baht Oyunu”, sürprizlerle dolu sekizinci bölümüyle büyük ilgi gördü. Reytinglerde de üst sırada yer alan dizi, sosyal medyada #BahtOyunu etiketiyle de en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

‘Baht Oyunu’nun sekizinci bölümünde Ada, üniversiteden mezun olmadığını Bora’ya itiraf etti. Ada’nın kendisine yalan söylediğini öğrenince hayli sarsılan Bora, yayınlanan yazıların da Ada’ya ait olmadığını düşünmeye başladı. Ada kendini kanıtlamak için bu kez Tuğçe’nin asistanı olarak şirkete döndü.

Bora, Ada ve Tuğçe’ye oldukça zor bir görev verdi. İkisinden pop yıldızı Kuzey Batı ile bir röportaj gerçekleştirmelerini istedi. Ada ve Tuğçe verilen görevi başarıyla tamamlayarak Kuzey Batı’yı röportaj için şirkete getirdi. Kuzey’in Ada’ya gösterdiği yakınlık Bora’yı hayli kıskandırdı. Beraber katıldıkları partide Kuzey Batı ve Bora arasında tırmanan gerilim kavga ile sonuçlandı.

Ada’nın korktuğu başına geldi. İçinde Rüzgar’la isimlerinin yazılı olduğu yüzük Bora’nın eline geçti. Bora, Ada’nın en büyük sırrını öğrenmeye bir adım daha yaklaştı.

Baht Oyunu yeni bölümleri ile her Salı Kanal D’de...