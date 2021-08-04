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Baht Oyunu 8. bölüm özel klipleri!

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 12:01 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 12:01

Baht Oyunu 3 Ağustos Salı yayınlanan 7. Bölümde Celal’in şirkete gelişi Ada için işleri oldukça karmaşık bir hale getirir.


Baht Oyunu 3 Ağustos Salı yayınlanan 7. Bölümde Celal’in şirkete gelişi Ada için işleri oldukça karmaşık bir hale getirir. Ada, gerçeklerin ortaya çıkmaması için çabalamaktan yorulup zor bir kararın eşiğine gelir. Ada, beyaz evliliği yapan kişinin Selin olduğunu söylediğine daha da pişman olmuştur.

Ada'nın hayallerinden vazgeçmesi ve karşılığında da Bora'nın tüm umutlarının yıkılması ikili için oldukça zor bir duruma dönüşüyor.
 
 

Bora'nın canlı performansı mest etti!
 
Ada'yı da yanına alan Bora, gitarı alarak canlı performans sergiliyor. Ada, başta olmak üzere Bora, öğrencileri de mest ediyor.

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