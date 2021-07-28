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Baht Oyunu 7. bölüm fragmanı yayında!
Baht Oyunu 7. bölüm fragmanı yayında!
28 Temmuz 2021 Çarşamba - 11:29
| Son Güncelleme : 28 07 2021 - 11:29
Yalanların ortasında kaldığını düşünen Bora, Ada'nın şirketle olan ilişiğinin kesilmesini ister. Oyun sona mı eriyor?
SONRA OKU
Yalanların ortasında kaldığını düşünen Bora, Ada'nın şirketle olan ilişiğinin kesilmesini ister.
Oyun
sona mı eriyor?
Baht Oyunu yeni bölümüyle Salı 20.00'da
Kanal D
'de!
ETİKETLER
baht oyunu
bora
ada
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