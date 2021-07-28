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Baht Oyunu 7. bölüm fragmanı yayında!

28 Temmuz 2021 Çarşamba - 11:29 | Son Güncelleme : 28 07 2021 - 11:29

Yalanların ortasında kaldığını düşünen Bora, Ada'nın şirketle olan ilişiğinin kesilmesini ister. Oyun sona mı eriyor?


Yalanların ortasında kaldığını düşünen Bora, Ada'nın şirketle olan ilişiğinin kesilmesini ister. Oyun sona mı eriyor?
 
Baht Oyunu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

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