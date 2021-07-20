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Baht Oyunu 6. bölüm 2. fragmanı yayında!

20 Temmuz 2021 Salı - 16:25 | Son Güncelleme : 20 07 2021 - 16:25

Bora'nın, Ada'yı da kampa götürmesi kıskançlıklarda tavan yapıyor!


Tuğçe, kampa Bora ile beraber gideceğini düşünürken şok bir haber alıyor. Bora ona, Ada'nın da geleceğini söylüyor. Rüzgar'ın da kampa katılmasıyla ortalık fena karışıyor. Bora'nın, kampta Ada ile uyuması ise, Tuğçe ve Rüzgar'ı fena halde öfkelendiriyor. Dans aktivitesi de, kıskançlıkların gün yüzüne çıkmasını sağlıyor.
 

Baht Oyunu yeni bölümüyle 27 Temmuz Salı 20.00'da Kanal D'de!

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baht oyunu ada bora
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