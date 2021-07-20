Tuğçe, kampa Bora ile beraber gideceğini düşünürken şok bir haber alıyor. Bora ona, Ada'nın da geleceğini söylüyor. Rüzgar'ın da kampa katılmasıyla ortalık fena karışıyor. Bora'nın, kampta Ada ile uyuması ise, Tuğçe ve Rüzgar'ı fena halde öfkelendiriyor. Dans aktivitesi de, kıskançlıkların gün yüzüne çıkmasını sağlıyor.
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- Baht Oyunu 6. bölüm 2. fragmanı yayında!
Baht Oyunu 6. bölüm 2. fragmanı yayında!
20 Temmuz 2021 Salı - 16:25 | Son Güncelleme : 20 07 2021 - 16:25
Bora'nın, Ada'yı da kampa götürmesi kıskançlıklarda tavan yapıyor!
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