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Baht Oyunu 16. bölüm fragmanı yayında!

03 Ekim 2021 Pazar - 16:04 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 16:04

Ada, Tuğçe'nin Bora'ya aşk itirafını duyuyor. Peki bu itiraftan sonra taşlar yerinden oynayacak mı? Ada ne yapacak?


Ada, Tuğçe'nin Bora'ya aşk itirafını duyuyor. Peki bu itiraftan sonra taşlar yerinden oynayacak mı? Ada şimdi ne yapacak?
 

Baht Oyunu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

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