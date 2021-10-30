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Bahreyn, Lübnan Büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanıdı

MANAMA (AA)  |  30 Ekim 2021 Cumartesi - 8:02 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 8:02

Bahreyn, Lübnanlı yetkililerin son dönemdeki açıklamaları nedeniyle Manama'daki Lübnan Büyükelçisinden 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.


Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen'le ilgili olarak  Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları nedeniyle yaşanan "büyükelçi krizi"  büyümeye devam ediyor. Bahreyn, Körfez ülkeleri arasında Suudi Arabistan'dan  sonra, Lübnan Büyükelçisinin ülkesine geri dönmesini isteyen ikinci ülke oldu.
 
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde  Lübnanlı yetkililerin kabul edilemez ve olumsuz tavır ve açıklamaları nedeniyle  Lübnan Büyükelçisi Milad Hanna Nemmur'dan 48 saat içinde ülkeyi terk etmesinin  istendiği ifade edildi.
 
Açıklamada, söz konusu kararın, Bahreyn'de ikamet eden Lübnanlıları  etkilemeyeceği kaydedildi.
 
Suudi Arabistan dün, Lübnan'ın Riyad'daki Büyükelçisi Fevzi  Kabbara'nın 48 saat içinde ülkesine dönmesini istemiş ayrıca Beyrut'taki  Büyükelçisi Velid bin Abdullah el-Buhari'yi istişare için geri çağırmış ve  Lübnan'dan tüm ithalatı da durdurmuştu.
 
Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a Yemen suçlaması
Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon  programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı  ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.
 
"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını  savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını  koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş  uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor."  yanıtını vermişti.
 
Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib  Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı.
 
Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir  televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir  şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.
 
Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu  ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan  ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.
 

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Bahreyn Lübnan Büyükelçi
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