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Bahreyn kralından Türkiye açıklaması: İlişki ve iş birliği gelişiyor

AA |  06 Eylül 2021 Pazartesi - 1:53 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 1:53

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife "Türkiye ile ilişkilerin ileri düzeyde olduğunu ve iş birliğinin geliştiğini" söyledi.


 Bahreyn resmi haber ajansının haberine göre, Al Halife, Türkiye'nin  Bahreyn Büyükelçisi Esin Çakıl'ı kabul etti.
 
Al Halife ile büyükelçi Çakıl, görüşmede iki kardeş ülke arasındaki  iyi ve yakın ilişkilerin seyrini gözden geçirdi.
 
Görüşmede, Al Halife, ilişkilerin ulaştığı ileri düzey ve tüm  alanlardaki iş birliğinin gelişmesine dikkati çekti.
 
Bahreyn Kralı, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenmesine  verdiği önemden dolayı Büyükelçi Çakıl'a teşekkür etti.
 
Büyükelçi Çakıl da Bahreyn Kralı Al Halife'nin tüm alanlardaki seçkin  ilişkilere gösterdiği özenden dolayı teşekkür ve takdirlerini sundu.
 

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Bahreyn Türkiye Halife
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