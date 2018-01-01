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Bahreyn'den İran'a seyahat uyarısı

AA |  01 Ocak 2018 Pazartesi - 20:28 | Son Güncelleme : 01 01 2018 - 20:28

Bahreyn'in, vatandaşlarından "güvenlik koşulları" gerekçesiyle İran'dan ayrılmalarını istediği bildirildi.


Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve ülkenin resmi haber  ajansı BENA'da yayımlanan açıklamada, "Bahreyn, istikrarsız güvenlik koşulları ve  ülkedeki bazı kentlerde yaşanan şiddet olaylarını dikkate alarak bütün  vatandaşlarını hiçbir şekilde İran'a seyahat etmemeye çağırıyor." denildi.
 
Açıklamada, İran'da bulunan Bahreyn vatandaşlarının son derece  dikkatli olmaları ve en kısa sürede ülkeden ayrılmaları istendi.
 
İran'ın Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin  çağrısı olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla  gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara  dönüşerek birçok kente yayılmıştı.
 
Devlet yetkililerinin yaptıkları açıklamalara göre, eylemlerin  başladığı geçen perşembe gününden bu yana ülke genelinde 10 kişi hayatını  kaybetti.
 

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