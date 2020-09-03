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Bahreyn de İsrail ile ilişkileri normalleştirecek!

AA |  03 Eylül 2020 Perşembe - 13:35 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 13:35

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağı iddia edildi.


Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından bir skandal adım da Körfez  ülkesi Bahreyn'den geliyor.    İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, Tel Aviv ile Abu Dabi  arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının imzalanmasının ardından  Bahreyn'in de İsrail'i tanıyacağı öne sürüldü.
 
 Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberde, BAE ile  İsrail arasındaki anlaşmanın bu ayın ortasında Washington'da imzalanmasının  beklendiği ifade edildi.  ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Arap ülkeleriyle İsrail arasında  ilişkilerin normalleştirilmesi için çıktığı Orta Doğu turunda geçen ay Bahreyn'i  de ziyaret etmişti.
 
Uluslararası basında yer alan haberde, Bahreynli yetkililerin İsrail  ile ilişkilerin normalleştirilmesi için bağımsız Filistin devletinin kurulmasını  şart koşarak, Pompeo'nun önerisini üstü kapalı geri çevirdiği kaydedilmişti.
 

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Bahreyn İsrail Birleşik Arap Emirlikleri
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