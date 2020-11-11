11 Kasım 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.258 1.20 EURO 9,5290 -1.10
USD 8,0730 -1.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman el-Halife hayatını kaybetti

AA |  11 Kasım 2020 Çarşamba - 11:24 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 12:32

Bahreyn Kraliyet Divanı, Başbakan Halife bin Selman Al Halife'nin öldüğünü duyurdu.


 Bahreyn Kraliyet Divanı, 49 yıl yürüttüğü göreviyle  dünyanın en uzun süre başbakanlık yapan devlet adamı ünvanını taşıyan Halife bin  Selman Al Halife'nin (85) öldüğünü duyurdu.  Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre, Bahreyn Kraliyet Divanı,  Başbakan Halife bin Selman Al Halife'nin ABD'de tedavi gördüğü hastanede hayatını  kaybettiğini açıkladı.
 
Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, Başbakan'ın cenaze töreninin  naaşı ülkeye getirildikten sonra sınırlı sayıda katılımla yapılacağı belirtildi.  Açıklamada ayrıca, ülkede bir hafta yas ilan edildiği, bayrakların  yarıya indirildiği ve hükümet dairelerinin yarından itibaren üç gün kapalı  olacağı ifade edildi. Açıklamada, Al Halife'nin ölüm nedeniyle ilgili bilgiye yer verilmedi.
 
Dünyanın en uzun başbakanlık yapan kişisiydi
 
Bahreyn Başbakanı Al Halife, 1971'den beri görevi yürütüyordu. Al Halife, 1962'de Manama Belediye Başkanlığı, 1970'de Devlet Konseyi  Başkanlığı, 1971'de ülkenin bağımsızlığına kavuşmasıyla da Bahreyn Kralı Şeyh İsa  bin Selman Al Halife tarafından Bahreyn Başbakanı olarak atandı. Üç çocuk babası Al Halife, 49 yıldır yürüttüğü göreviyle dünyanın en  uzun süre görev yapan seçilmemiş başbakanı ünvanını taşıyordu.
 
  

ETİKETLER

Bahreyn Halife bin Selman Al Halife
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.