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Bahreyn, BAE-İsrail uçuşlarına hava sahasını açtı

AA |  04 Eylül 2020 Cuma - 1:46 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 1:46

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılacak uçuşlarda hava sahasının kullanılmasına izin verdiğini duyurdu.


Bahreyn haber ajansı BNA'nın, Sivil Havacılık İdaresi'nden bir  yetkiliye dayandırdığı habere göre, Abu Dabi'nin, "tüm ülkelerden" BAE'ye  yapılacak karşılıklı uçuşlarda Bahreyn hava sahasının kullanılması yönündeki  talebi onaylandı. Söz konusu kararla İsrail uçaklarının BAE'ye yapacağı uçuşlarda  Bahreyn hava sahasının kullanılmasının önü açılmış oldu.
 
Suudi Arabistan da önceki gün, tüm ülkelerden BAE'ye yapılacak  karşılıklı uçuşlar için hava sahasının kullanılmasına izin vermişti. Tel Aviv ile  Abu Dabi arasında ilk ticari uçuş pazartesi gerçekleşmiş, Suudi Arabistan  yönetimi tarihte ilk kez İsrail hava yollarına ait uçağın hava sahasını  kullanmasına izin vermişti.
 
İsrailli heyet, BAE temaslarının ardından Tel Aviv'e dönerken de Suudi  Arabistan hava sahasını kullanmıştı.
 
Suudi Arabistan, diplomatik ilişkileri bulunmadığı için İsrail'e ait  uçakların hava sahasını kullanmasına izin vermiyordu.

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Bahreyn Birleşik Arap Emirlikleri İsrail
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