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Bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan kadın tutuklandı

AA |  07 Ağustos 2021 Cumartesi - 20:30 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 20:30

Başkentte, evinin bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan kadın tutuklandı.


Çankaya ilçesi Ön Cebeci Mahallesi Samur Sokak’ta oturan Meral T'nin  (55) bahçesinde, "kötü koku" ihbarı üzerine yapılan aramada, çöp torbaları içinde  gömülmüş 11 köpek ölüsü bulundu.
 
Köpekleri öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Meral T, Ankara  Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.
 
Savcıya ifade veren kadın, hırsızlık ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma  Kanunu'na aykırılık suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine  sevk edildi.
 
Üzerine atılı suçları kabul etmeyen Meral T, savunmasında şunları  söyledi:
 
"Hayvanları çok severim, eziyet etmiş değilim. Sokak hayvanlarına  bakan hayvan gönüllüsüyüm. Köpeklerin bulunduğu yerde uzun yıllardır ikamet  etmekteyim. Hayvanları tedavi ettirdiğime dair evrakım var. Evimde 7 köpek vardı.  Yine sokak kedisi vardı. Bahçeden 2 tane ölü hayvan çıktı. Mecbur kaldığım için  hayvanları bahçeye gömmek zorunda kaldım. Yaklaşık 1,5- 2 ay önce ölü köpeklerin  2'sini oraya ben gömdüm, diğerlerini ben gömmedim. Bütün hayatımı hayvanlara  adadım. 30 yıldır bu adreste kiracıyım. Suçsuzum, serbest bırakılmamı istiyorum."
 
Hakimlik, Meral T'nin Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırılık suçundan  tutuklanmasına hükmetti.
 
Diğer hayvanlara Bakanlık yetkilileri tarafından el konuldu
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheli Meral  T'nin evine köpek doldurup, eziyet ettiği, evden inleme ve bağırma sesleri  duyulduğu yönünde yapılan ihbar sonucu, ikametin çevresinde yapılan  araştırmalarda köpek seslerinin geldiğinin anlaşılması üzerine arama yapıldığı  belirtildi.
 
Arama sonucunda 3'ü küpeli olmak üzere, bakımı ihmal edilmiş 7 köpek  bulunduğu aktarılan açıklamada, hayvanlara Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri  tarafından el konulduğu, çevreden koku gelmesi sebebiyle de bina bahçesinde kazı  yapıldığı bildirildi.
 
Kazıda bahçede 11 ölü köpek bulunduğu ve gömülmesi için Çankaya  Belediyesi görevlilerine teslim edildiği anlatılan açıklamada, şu bilgilere yer  verildi:
 
"İşlemler devam ederken, şüpheli Meral T. ikametine gelmiş, olay  yerinden ayrılmak ve kıyafetlerini çıkartmak istemesi üzerine yakalama işlemi  yapılmıştır. Aynı binada müşteki Mehmet Ç'nin, şüphelinin kendisinden habersiz  ikametine girdiğini, evine kedi, köpek aldığını, evine zarar verdiğini, banyoda  bulunan bakır kazanı çaldığını, elektrik sayacını değiştirip, elektrik ve suyu  kullandığını beyan etmesi üzerine şüpheli hakkında konut dokunulmazlığını ihlal,  hırsızlık, mala zarar verme ve Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından  soruşturma başlatılmıştır.
 
Soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alınmış, kanuna muhalefet ve  bina dahilinde hırsızlık suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk  edilmiştir. Burada yapılan sorgusu sonucunda Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet  suçundan tutuklanmasına karar verilmiş, bina dahilinde hırsızlık suçu bakımından  tutuklama talebinin reddine karar verilmiştir."
 

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