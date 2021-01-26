Bahçelievler Belediyesi memur alımı ilanı yayınlandı! 76 memur alınacak!

Bahçelievler Belediyesi memur alımı ilanı yayınlandı. Bahçelievler Belediyesi'ne 76 memur alınacak. Bahçelievler Belediyesi memur alımına ilişkin şartlar belli oldu. Başvurular 8 Mart - 12 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Peki, Bahçelievler Belediyesi memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Bahçelievler Belediyesi memur alımı başvuru şartları ne? İşte memur alımı 2021 başvuru detayları...

Bahçelievler Belediyesi memur alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Bahçelievler Belediye Başkanlığı bünyesinde boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacak. Peki, Bahçelievler Belediyesi memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Bahçelievler Belediyesi memur alımı başvuru şartları ne? Bahçelievler Belediyesi memur alımı başvurusu detayları...

Bahçelievler Belediyesi avukat, mühendis, mimar, şehir plancısı, bilgisayar işletmeni, memur ve zabıta memuru alacak. Bahçelievler Belediyesi memur alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. İlana göre, Bahçelievler Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre KPSS ile boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacak.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Zabıta Memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı, diğer Memur kadroları için sözlü

sınava katılabilmek için; adayların başvuru belgeleri ile birlikte 08 Mart 2021-12 Mart 2021 tarihleri arasında saat 16:00'a kadar (10:00-12:30 / 13:00-16:00 saatlerinde) Şirinevler Mahallesi Barbaros Cad. No:9 Bahçelievler/İSTANBUL adresindeki Bahçelievler Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

Diğer Memur kadrolarına yapılacak başvurular için; adayların başvuru belgelerini şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebilecek veya elektronik ortamda basvuru@bahcelievler.bel.tr internet adresinden başvurularını yapılabilecek.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI!

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+ -) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını

doldurmamış olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adayların http://www.bahcelievler.bel.tr resmi internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

c) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) 3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

h) Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

i) Avukatlık kadrosu için Avukatlık ruhsatı aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir).