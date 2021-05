Bahçeli: Oyun ve tahriklerine karşı her zaman uyanık olmak şart

'OYUN VE TAHRİKLERİNE KARŞI UYANIK OLMAK ŞART'

Bahçeli, kavga ve karışıklık arayanların ne fikri ne de fazileti söz konusu olduğunu kaydederek, "Covid-19 tedbirleri kapsamında 17 Mayıs’a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı karanlık mahfiller belki aradıkları fırsatı bulamadılar; ancak emek ve emekçilerle ilgili istismarlarını da her müsait ortamda göstermeleri kuvvetle muhtemeldir. Bunların oyun ve tahriklerine karşı her zaman uyanık olmak şarttır. Emeğin ve dayanışmanın gününü eşkıyalığın ve dalaletin ortamı haline getiren odaklara aziz milletimiz müsaade etmeyecektir. Bu vesileyle emekçilerimizi gönülden selamlıyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Beden, kol ve kafa gücüyle çalışan her emekçimizi, her işçimizi hasretle kucaklıyorum. Emek erdemdir, ekmektir, rızıktır, nimettir. Ne mutlu vatan ve millet sevgisiyle geleceği inşa eden, bu şuurla hayatını kazanan fedakâr emekçilerimize. Rabbim işlerini kolay etsin. Cenab-ı Allah buyuruyor ki; 'Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık.' Yüreğiyle çalışan ve üreten hiç kimse yalnız değildir" ifadesini kullandı.