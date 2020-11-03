Devlet Bahçeli'den İzmir'de yaşanan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır. Geliyorum diyen felakete bu denli sessiz ve hareketsiz kalmak akıl karı değildir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında yaptığı konuşmasında "Ne yazık ki depremin ağır faturasını mazlumlar ödemiş, suçu günahı olmayan insanlarımızın üzerini beton bloklar örtmüş ve kapatmıştır. Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır. Geliyorum diyen felakete bu denli sessiz ve hareketsiz kalmak akıl karı değildir" ifadelerini kullandı.