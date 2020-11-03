MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında yaptığı konuşmasında "Ne yazık ki depremin ağır faturasını mazlumlar ödemiş, suçu günahı olmayan insanlarımızın üzerini beton bloklar örtmüş ve kapatmıştır. Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır. Geliyorum diyen felakete bu denli sessiz ve hareketsiz kalmak akıl karı değildir" ifadelerini kullandı.
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- Bahçeli: Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır
Bahçeli: Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır
03 Kasım 2020 Salı - 11:15 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 11:15