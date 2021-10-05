MHP Genel Başkanı Bahçeli seçim için tarih verdi: Onlara sandığı dar edeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Siyasetteki 'Kürt sorunu' tartışmasıyla ilgili konuşan Bahçeli, "Böylesi bir dönemde CHP Genel Başkanı'nın sözde Kürt sorunundan bahsetmesi tesadüf müdür?" ifadelerini kullandı. Erken seçim tartışmalarına da değinen Bahçeli, “Herkes hesabını 2023 yılının haziran ayına göre yapmalıdır. Zillet İttifakı biraz sabretsin, onlara Türkiye'nin büyüklüğünü aziz millet iradesiyle göstereceğiz, sandığı dar edeceğiz” dedi.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Her soruya verilecek cevabımız, çözüm önerimiz vardır. Sahadaki temas ve çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. MHP Türkiye'nin beka siperidir. Cumhur İttifakı olarak Türkiyemize yapacağımız pek çok yasal düzenleme, insanımızı huzur, refaha kavuşturacaktır. Parti olarak Eylül ayıyla birlikte sahadaki temaslarımızı yoğunlaştırdık. Planlayıp hayata geçirdiğimiz toplantılarımız sayesinde 81 ilimizin tamamına ulaştık. Siyasetten var olmanın ön şartı önce bu oluşun bilincine varmaktır. Salgın şartlarını dikkate alarak düzenlediğimiz toplantılar verimli bir şekilde gerçekleşmiştir. Tüm dava arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

YAPAMAZSIN DİYENLERE GÜLÜP GEÇECEĞİZ

Başarmanın sınırı, mücadelenin sonu yoktur. Bilinmesini özellikle isterim ki kimse bize zincir vuramayacaktır. Yapamazsınız diyenlere gülüp geçeceğiz. Hiçbir çılgın varlığımıza zincir vuramayacaktır. Tuzaklara düşmeyeceğiz, dengeli olacağız. Nerede bir mazlum varsa yanında olacağız.

DAVA ARKADAŞLARIMA RAHMETLER DİLİYORUM

Geçtiğimiz pazar günü Ankara toplantımız öncesinde elim bir Trafik kazası hepimizi ziyadesiyle üzmüştür. Dava arkadaşlarımızı taşıyan bir minibüs kaza yapmıştır. Ahmet Kömeç ile Murat Sevinmiş kardeşlerimiz hayatlarını kaybetmiş, 14 dava arkadaşımız yaralanmıştır. Elimizden gelen bir şey yoktur, acılarımızı paylaşarak hafifletmekten başka seçeneğimiz de yoktur. Dava arkadaşlarıma rahmetler diliyor, halen tedavi altında bulunan dava arkadaşlarıma acil şifalar diliyorum.

DÜNYA DÜZENİ KONTROLLÜ İSTİLALARIN GÜDÜMÜNDE

Dünya köklü zihniyet değişimlerini tetikleyen güçlü sarsıntıların tesiri altındadır. Asimetrik ve ekonomik gerilimlerin yaygınlık kazanması iyimserliğimizi gölgelemektedir. Dünya üzerinde çok sayıda ülke ve bölge silahlı veya silahsız çatışma halindedir. Çatışmaların maliyeti 15 trilyon dolar a ulaşmıştır.

Dünya düzeni kontrollü istilaların güdümündedir. Adalet ve eşitsizlik korkunç seviyededir.

SOÇİ ZİRVESİ İDLİB'İN ÇOK ÖTESİNE GEÇTİ

Başta Rusya olmak üzere aynı coğrafya ve kıtayı paylaştığımız ülkelerle ters düştüğümüz sorun alanları vardır. 29 Eylül'de Soçi'de Putin ile 3 saat toplantı yapan Cumhurbaşkanımız Suriye 'yi görüşme fırsat ı bulmuştur. Rusya ile iş birliği alanlarının uçak motorları, savaş uçakları gibi alanları kapsayacak şekilde genişletmek iki ülkenin de çıkarlarına uygundur. Suriye'de nihai ve sürdürülebilir bir çözüm bulma vakti Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi gelmiştir. Rusya Dışişleri Bakanı ve Kremlin Sözcüsü'nün Türkiye'nin Suriye'deki taahhütlerine uymadığını söylemesi çarpıtmadır. Soçi Zirvesi İdlib'in çok ötesine geçerek bütüncül bir perspektife bürünmüş, karşılıklı anlayış ön plana çıkmıştır. Suriye konusu kağıda dökülmüş, defalarca mutabakat sağlanmış bir durumdur.

MİLLİ GÜVENLİĞİMİZ İÇİN TEMİN ETTİĞİMİZ SİLAHLAR MI GÖZLERİNE BATIYOR

S-400 konusunda Türkiye tavizsizdir. Türkiye olarak neyi ne zaman alacağımızın hesabını yalnızca Türk milletine vereceğimizi herkesin bilmesi lazım. ABD yaptırım kartını çıkardı diye devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğini sananlar iradesiz mankurtlardır. ABD, PKK /YPG'ye bedelsiz silah vermesini hak görüyor da, milli güvenliğimiz için temin ettiğimiz silahlar mı gözlerine batıyor. Hainlere mübah olan Türkiye'ye neden günah. Depolarda çürümesi tavsiye edenler işbirlikçi.. ABD yönetimi yeni yaptırımlarla bizi tehdit ediyor. Varsın etsin. Türk devletinin varlık ve hassasiyetini kimseye çiğnetmeyiz.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ TESADÜF MÜ? Kimin kimlerle yürüdüğü netleşiyor. Biz HDP demek PKK demek diyorduk, meğerse bu denkleme ABD de bağımsız değişken olarak eklenmiştir. Böylesi bir dönemde CHP Genel Başkanı'nın sözde Kürt sorunundan bahsetmesi tesadüf müdür? BAKTIKLARI YERDE KENDİLERİ OLACAKTIR Ben Ülkü Ocakları'ndan yetişmekten iftihar eden bir genel başkanım. İkbal için değil, Türk milletinin istiklal ve istikbal haklarının muhafazası için ülkücü oldum, ülkücü olarak yaşadım, zamanı geldiğinde de ülkücü olarak öleceğim. Ülkü Ocakları'ndan şehit çıkar, gazi çıkar, kahraman çıkar, vatan ve millet sevdalısı çıkar, sanatçı ve bilim insanı çıkar, adam gibi adam yiğitler yiğidi insan çıkar. Bir tek çıkmayacak teröristtir, haindir, devlet ve millet düşmanıdır. İlle de terörist arıyorlarsa Pensilvanya 'ya bakın, PKK/YPG, DEAŞ'a odaklanın diyeceğim lakin baktıkları yerde görecekleri kendileri olacaktır. TÜRKİYE'DE KÜRT SORUNU YOKTUR Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Kürt kardeşlerimi sorun olarak gören CHP vardır. Türk milleti birdir, büyük bir ailedir. HDP meşru organ değildir. HDP terörizmin gayrimeşru oluşumudur. Gazi Meclis her sorunun çözüm adresidir ancak bu kutlu çatıda emperyalizmin dayatması ile sanal sorunların hesabı yapılamaz.

FELAKET TELLALLIĞI YAPANLAR İYİ DİNLESİN

Türkiye 37 yıldır milli varlığımızı hedef alan bölücülükle mücadele altındadır. Terörle mücadelede çok ağır bedeller ödenmiştir. 1984-2020 yılları arasında 8 bin 123 güvenlik görevlimiz şehit olmuştur. Yaralanan güvenlik görevlilerimiz ise 25 bine ulaşmıştır. 6 bin sivil vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 84 bin terör saldırısı gerçekleşmiştir. Demem odur ki terörün doğrudan maliyeti 2 trilyon 250 milyar dolardır. Terörün ülkemize toplam faturası, ekonomide felaket tellallığı yapanlar iyi dinlesin; 2 trilyon 255 milyar dolar.

FİYATLARIN ÜZERİNE GİDİLİYOR

Fiyatların artışından samimi olarak şikayet edenlere hak veriyor, bu kardeşlerime bir şey demiyorum. Fırsatçıların üzerine gidiliyor, destekliyoruz. Pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Bir eli yağda, diğeri balda, bir giydiğine bir daha dönüp bakmayan ama sahte vicdan edebiyatı yapan imtiyazlı azınlıktan, devrimci bozuntularından öğreneceğimiz hiçbir şey yoktur.

BU DEVLETTEN KAÇAMAYACAKLAR

Türkiye'nin terör ve bölücülük sorunu vardır. İsimleri bulunan terör elebaşları imha edilmektedir. Bu devletten kaçamayacaklar. Sorunun kaynağı bireysel hak, temel hürriyetler değildir. Yapılmak istenilen, oluşturulan istenilen bir azınlığın, azınlık haklarıdır. Kürt sorununun seslendirilmesi Kürt kardeşlerimize yapılan hakaret ve iftiradır.

DEDİKODULARA ALDIRMAYACAĞIZ

Türkiye yeni bir sistemle yönetilmektedir. İstikrar, güven ve büyüme için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devam etmelidir. Bir olacağız, birlikte hareket edeceğiz, dedikodulara aldırmayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü terörden arınmış, herkesi kapsayan sivil ve demokratik bir anayasa ile karşılayacağımıza gönülden inanıyorum. Artık laiklik tartışmasını bir kenara bırakalım.

ERKEN SEÇİM YOKTUR

Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi, baskın seçim yoktur. Herkes hesabını 2023 yılının haziran ayına göre yapmalıdır. Zillet İttifakı biraz sabretsin, onlara Türkiye'nin büyüklüğünü aziz millet iradesiyle göstereceğiz, sandığı dar edeceğiz.