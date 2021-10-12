Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 5 soru: ‘Ya evet diyeceksin ya hayır diyeceksin’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Şimdi de güçlendirilmiş parlamenter sistem adında ne olduğu belli olmayan bir sistem içindeler. Hakikaten merak ediyoruz. Kılıçdaroğlu'na soruyorum... Anayasa'dan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz? Türk ismini tasfiye etmeyi düşünüyor musunuz? Türkiye yerine ülke, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yerine insanı kelimelerinin getirilmesini amaçlıyor musunuz? Terörist Demirtaş'ı hala savunuyor, ona elçiler gönderiyor musunuz? Soruların cevabı basittir, Kılıçdaroğlu ya evet diyeceksin ya hayır diyeceksin. Boş kağıt verirsen hepsine evet demiş kabul edileceksin. Sorularıma cevap ver" ifadelerini kullandı.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Kim Türk gençliğini yok sayıyorsa adını anmıyorsa biliniz ki küstahlık içindedir. Gençliğimiz yüz akımızdır. Onların ihtiyaç ve taleplerini karşılamak siyaset kurumunun ana görevidir. Gençlik baştacımızdır. Türk gençliği varsa ana ve bacılarımızın sayesinde vardır.

BU DÖNGÜ BİZİM SEMTİMİZE UĞRAMAYACAKTIR

Batı dünyasına hakim olan değerler sistemi büyük çapta tatminsizlik ve huzursuzluk yol açmaktadır. İnsan gün geçtikçe sadece yiyip içen, insani ve vicdani felaketlere tamamıyla sessiz kalan, sürüklenip giden bir felaket döngüsünün içindedir. Bu döngü bizim semtimize bile uğramayacak, Türk-İslam medeniyeti ayağına geçirilmek istenen prangaları atacaktır.

MİLLİYETÇİLİK DAYANIŞMANIN GÜVENLİK DUVARIDIR

Milliyetçilik yabancı akımlara karşı güvence, milli birlik ve dayanışmanın da güvenlik duvarıdır. Küresel aktörler açısından yükselen milliyetçiliğin kırılması, farklılıkların kaşınması, federal devletler oluşturulması melun bir hedef olarak her zaman güncelliğini korumuştur. MHP'ye atılan iftiraların, yaygınlaşan küresel tahammülsüzlüklerin tesadüf olmadığı görülmektedir. Milletsiz devlet, devletsiz millet projelerinin önündeki en büyük engel milli devletlerdir.