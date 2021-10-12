Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 5 soru: ‘Ya evet diyeceksin ya hayır diyeceksin’

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:
Kim Türk gençliğini yok sayıyorsa adını anmıyorsa biliniz ki küstahlık içindedir. Gençliğimiz yüz akımızdır. Onların ihtiyaç ve taleplerini karşılamak siyaset kurumunun ana görevidir. Gençlik baştacımızdır. Türk gençliği varsa ana ve bacılarımızın sayesinde vardır.
BU DÖNGÜ BİZİM SEMTİMİZE UĞRAMAYACAKTIR
Batı dünyasına hakim olan değerler sistemi büyük çapta tatminsizlik ve huzursuzluk yol açmaktadır. İnsan gün geçtikçe sadece yiyip içen, insani ve vicdani felaketlere tamamıyla sessiz kalan, sürüklenip giden bir felaket döngüsünün içindedir. Bu döngü bizim semtimize bile uğramayacak, Türk-İslam medeniyeti ayağına geçirilmek istenen prangaları atacaktır.
MİLLİYETÇİLİK DAYANIŞMANIN GÜVENLİK DUVARIDIR
Milliyetçilik yabancı akımlara karşı güvence, milli birlik ve dayanışmanın da güvenlik duvarıdır. Küresel aktörler açısından yükselen milliyetçiliğin kırılması, farklılıkların kaşınması, federal devletler oluşturulması melun bir hedef olarak her zaman güncelliğini korumuştur. MHP'ye atılan iftiraların, yaygınlaşan küresel tahammülsüzlüklerin tesadüf olmadığı görülmektedir. Milletsiz devlet, devletsiz millet projelerinin önündeki en büyük engel milli devletlerdir.
HER ŞEY GÜN GİBİ ORTADA
CHP, İP, HDP, DEVA ve Gelecek Partisi taşeron siyasetin lekeli temsilcileridir. Zira her şey gün gibi ortadadır. Egemen güçler, kendi yayılmacı emelleri için milliyetçi perspektif ile hareket ederken, ellerini uzattıkları ülkeler için milliyetçiliği kötülemeye karalamaya çalışmaktadır. Küresel sömürünün önündeki en büyük engel milli devlettir.
ZİLLET İTTİFAKI İÇİNDEKİ PARTİLER ARKA KAPIDA BİRBİRİNE KAZIK ATIYOR
İşin özünde oynanan oyunun gizlenecek bir şey kalmamıştır. Bu masada hile vardır, dalavere vardır, sahtekarlık vardır. Hepsini geçtik hıyanetin daniskası vardır. Zillet İttifakı içindeki partiler arka kapıda birbirine kazık atıyor. Bir yapmadıkları kısırlı parti kaldı. Muğlak ifadelerle gündem kirliliğine neden oldukları ortadadır. HDP'yi masa altında tutarak sözde bir anlaşmaya vardıklarını açıklamışlardır. Uzlaşmak için irade lazımdır. FETÖ'nün kuklası CHP'nin iradesi mi kalmıştır? HDP'ye söylediğimiz sözlere yanıtı Kandil'in CHP'si veriyor. HDP'yi güçlendirmek için girmedikleri kılıf kalmadı. Şu aralar yine İP Başkanı İmamoğlu'nu Fatih'e benzetmiş, Kılıçdaroğlu'nu ters köşe yapmıştır. Kılıçdaroğlu da hamle yaparak İmamoğlu'nun adaylığını bitirmiştir. Bunlar yüz yüze gülüp arkada fırıldak çevirmektedir.
KILIÇDAROĞLU'NA SORUYORUM
CHP'nin 2-3 Ekim 2021 tarihindeki Abant toplantısı zilletin kavşak noktalarını açığa vurmuştur. Abant toplantısının tavsiyesi kimden geldi? Özerklik ve federasyon gayesi CHP'ye nüfuz etmiştir. Şimdi de güçlendirilmiş parlamenter sistem adında ne olduğu belli olmayan bir sistem içindeler. Hakikaten merak ediyoruz. Kılıçdaroğlu'na soruyorum... Anayasa'dan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz? Türk ismini tasfiye etmeyi düşünüyor musunuz? Türkiye yerine ülke, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yerine insanı kelimelerinin getirilmesini amaçlıyor musunuz? Terörist Demirtaş'ı hala savunuyor, ona elçiler gönderiyor musunuz? Soruların cevabı basittir, Kılıçdaroğlu ya evet diyeceksin ya hayır diyeceksin. Boş kağıt verirsen hepsine evet demiş kabul edileceksin. Sorularıma cevap ver.
KORKMA İTİRAF ET
Hainler tarafından yapılan saldırıda şehitlerimiz olmuştur. Elbette acımız büyüktür ama sorulacak hesabımız da büyük olacaktır. Milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun. Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayınlamıştır ancak saldırıyı kimin yaptığına dair en ufak bir ifade yoktur. Korkma, itiraf et, PKK'ya tek bir laf et. Kaygılanma, bu seni sadece ve sadece insan yapar. CHP böyle de HDP nasıl peki? YPG ve PKK'yı kınayan tek bir mesajını duymadım. Numune de olsa tek bir açıklamalarını duyan var mı? Bunlar yüz karasıdır, demokrasi infazcısıdır.
ŞEHİTLERİMİZİN KANLARINA SESSİZ KALIRSAK, ŞEREFİMİZİ KAYBETMİŞ OLURUZ
HDP'nin kapatılmasına yönelik ifadelerim terörizmin maşalarını rahatsız etmiş. Onları yalnızca rahatsız etmeyeceğiz, iki dünyada da ellerimizle yakalarından tutacağız. Bu bölücü ahmaklar nerede yaşıyorlar bilmiyorum ama benim ağzımı kapatacak bir baba yiğit henüz anasından doğmadı. Şehitlerimizin kanlarına sessiz kalırsak, görmezden gelirsek onurumuzla birlikle şerefimizi kaybetmiş oluruz. Biz MHP'yiz, biz Cumhur İttifakı'yız herkes ederi kadar konuşursa karşımızda siyasi bölücülerden ağzını açıp da bir şey söylemeye kimsenin hakkı olamaz.
TEK BİLEK TEK YUMRUK OLACAĞIZ
Zillet İttifakı'nın planlarını tarumar edeceğiz. Türkiye'nin idari yapısının düzenlenmesi, genel af, İmralı canisinin salınması karşısında Cumhur İttifakı olarak tek bilek, tek yumruk olarak duracağız. Türkiye'yi kamplara ayırarak çatışmaya geçit vermeyecek yegane siyasi güç Türk milliyetçileridir. Cumhur İttfakı olarak tek nefes olacağız.