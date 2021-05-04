Bahçeli'den flaş yeni anayasa açıklaması: MHP çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır

Aşılama çalışmalarının hedeflenen düzeye ulaşmasıyla bayram ertesini karşılayacağımızı umut ediyorum. İnsanlığa musallat olan koronayı en az hasarla atlatmak için devlet ve millet kenetlenmesi tezahür etmelidir, Türkiye'de bu kenetlenme sağlanmıştır.

Aşı konusunda güven sorunu yaşayan vatandaşlarımızın kaygılanacağı hiçbir şey olmadığını ifade etmek isterim. Bir diğer mesele de aşıların tedarikidir. Bununla ilgili memnuniyet verici gelişmeleri Sağlık Bakanımız sürekli vurgulamaktadır. Salgın yönetimi doğru bir şekilde yapılmaktadır.

Kovid-19 hastalığından dolayı hayatlarını kaybeden kardeşlerimizle birlikte, şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Aşılama çalışmalarının hedeflenen düzeye ulaşmasıyla bayram ertesini karşılayacağımızı umut ediyorum. İnsanlığa musallat olan koronayı en az hasarla atlatmak için devlet ve millet kenetlenmesi tezahür etmelidir, Türkiye'de bu kenetlenme sağlanmıştır.

Anayasanın milli hedefleri barındırması yegane önceliktir. Anayasa lar değişmez, değiştirilemez metinler değildir.

Mazisi neredeyse 145 yılı bulan anayasa tartışmaları toplum ve devlet hayatımıza ambargo koymuştur. Devlet ile millet arasındaki karşılıklı sorumlulukları esas alan anayasalar değiştirilemez metinler değildir. Anayasanın yazılması kaçınılmaz bir görevdir. Bir toplum sözleşmesi olan anayasanın, tarihin ve toplumun gerisine düşmeden devlet millet uyumunun kökleştirmesi yegane öğesidir.

Yeni anayasa yapmak demek milletin ihtiyaçlarını idrak etmek demektir. Muhtemel hangi öneri üzerinde konuşursak konuşulalım ilke ve felsefenin anayasanın birinci maddesinde kesin bir dille temellenmesidir.

Her anayasa teklifinin Türk milletinin ruh kökünden doğması asıl olmalıdır. Bugünkü siyaset sahnesinde her partinin yeni bir anayasa konusunda destekleyici tavrı görülmektedir. En azından herkes ittifak halinde yeni bir anayasadan bahsetmektedir.

Bir toplum sözleşmesinin hazırlanmasına güçlü vurgu yapıyorsak subjektif değerlendirmelerin tutsaklığından derhal sıyrılmamız gerekecektir. Siyaseti gladyatör arenasında dönüştürmek akıl harcı değildir.

Daha iyiyi bulmak ütopya olarak görülmemelidir. Yeni bir dünya tasarımının hararetle konuşulduğu, Kovid-19 sonrası dönemde bildiklerimizin tamamen dışında bir dünya tablosunu öngörüldüğü tabloda ayağımıza pranga vurduramayız.

Kendi ayağımıza kurşun sıkacak kadar şuursuz olamayız. Bindiğimiz dalı kesecek kadar ahmak olacak halimiz de yoktur. Ne yapacaksak bunu birlikte gerçekleştirmekle mükellefiz. Elbette karar milletindir, irade milletindir fakat bizim de milletimizin temsilcileri olarak taşıdığımız sorumluluklar vardır.

MHP, yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır.