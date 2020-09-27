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Bahçeli'den çok sert tepki! 'Türk düşmanı Ermenistan...'
27 Eylül 2020 Pazar - 15:56 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 15:56
Bahçeli: "Yegane gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan’ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur."
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