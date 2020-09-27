27 Eylül 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.124 0.41 EURO 8,9270 0.26
USD 7,6600 0.46 ALTIN 458,850 0.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bahçeli'den çok sert tepki! 'Türk düşmanı Ermenistan...'

27 Eylül 2020 Pazar - 15:56 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 15:56

Bahçeli: "Yegane gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan’ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur."


AYRINTILAR GELİYOR....

ETİKETLER

bahçeli ermenistan azerbaycan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.