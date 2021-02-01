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Bahçeli'den çok sert tepki: Bizden uzak, feci sonunuza da yakın durun

AA |  01 Şubat 2021 Pazartesi - 16:33 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 17:26

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyona sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Kabe'yi aşağılayanların, bu mabedimizi asırlar evvel mancınıklarla vurup yıkan Yezid'in askerlerinden, Ebabil kuşlarınca kafalarına taş yağdırılan Yemen Valisi Ebrehe ve askerlerinin durumundan, hatta 20 Kasım 1979'da Kabe'yi işgal eden teröristlerden hiç mi hiç farkı yoktur. Be hey kalpsizler, kuldan utanmıyorsanız bari Allah’tan korkun. Bizden uzak, feci sonunuza da yakın durun."


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi  önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, "Bu alçak olayın faillerinin  ne öğrencilikle, ne eğitimle, ne ilim ve irfan gayesiyle hiçbir bağı ve  bağlantıları yoktur." ifadelerini kullandı. 
 
Bahçeli, Twitter hesabından, Boğaziçi Üniversitesinde Kabe  fotoğrafının yere serilmesi ve 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak  kutlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Bahçeli paylaşımında, "Boğaziçi Üniversitesi'nde süregelen habis  eylemler mutat ve kanuna muvafık bir rektör atanmasına gösterilen eften püften  tepkilerden maksat itibariyle farklı ve fazla anlamlar taşımaktadır. Türkiye'nin  boğazını sıkmak isteyen provokatörler Boğaziçine tutunmanın arayışındadır."  ifadelerine yer verdi.
 
Bahçeli, "Milletimizin hassasiyetleriyle oynamayı özgürlük,  mukaddesatını hedef almayı demokrasi, toplumsal huzur ve sükunetini baltalamayı  eğitim hakkı gibi lanse ve servis eden iç ve dış mihraklar, devşirdikleri  piyonlarla yasa dışı protestoları yaygınlaştırmanın amacındadır." görüşünü  aktardı.
 
Bahçeli, 28 gündür Türkiye'nin gündeminde yer alan Boğaziçi  Üniversitesinin, "demokratik bir hak arayışına veya masum bir öğrenci itirazına  sahne olmadığını" ifade ederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Bu üniversitenin kapısına öğrenciden başka her türlü haşerat ve  anarşist gruplar sırayla yuvalanmıştır. Nitekim her şey ortadadır. Boğaziçi  Üniversitesinin giriş kapısı kilitlenmişse, bunun nedeni terör örgütlerinin eylem  ve manevra alanını daraltmak içindir. Mesele öğrenci ya da rektör meselesi  değildir. Asıl mesele üniversiteleri kapsayacak olası bir dalgalanmayı  toplumsallaştırıp siyasallaştırmaktır.
 
CHP, HDP, İP ve bunların diğer yandaş partileri Boğaziçi  Üniversitesinde oynanan oyuna doğrudan iştirak etmişlerdir. Üniversiteye  sırtlarını dönen sözde akademisyenler ise bu sakat tutumlarıyla başka bir açıdan  Türkiye muhaliflerine kucak açmışlardır.
 
Bilime sırt dönenler, karanlığa yüz verirler, karışıklığa omuz  verirler, krize onay verirler, kargaşaya destek verirler. Üstelik bazı  çapulcuların kutsallarımıza hakaret etmelerine de ses çıkarmazlar. Çıkarsalar kör  ideolojik muhitlerince aforoz edileceklerini gayet iyi bilirler. Millete ve  maneviyata sövenleri el birliği edip övenler, emel birlikteliğine heves edenler  aydın değil, asalaktır. Merhum Cemil Meriç isabetle demişti ki: 'Bizim aydınımız  din düşmanı değil, İslam düşmanıdır.' Acıklı olsa da ne kadar doğru bir tespit  değil mi?"
 
Eleştirilerini sürdüren Bahçeli, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz Cuma günü, Kabe resmi üzerine şahmeran temalı figür ve  LGBT-İ temalı paçavra asılması aydınım diyen hiç kimseyi de rahatsız etmemiştir.  Bu alçak olayın faillerinin ne öğrencilikle, ne eğitimle, ne ilim ve irfan  gayesiyle hiçbir bağı ve bağlantıları yoktur.
 
Kabe'yi aşağılayanların, bu mabedimizi asırlar evvel mancınıklarla  vurup yıkan Yezid'in askerlerinden, Ebabil kuşlarınca kafalarına taş yağdırılan  Yemen Valisi Ebrehe ve askerlerinin durumundan, hatta 20 Kasım 1979'da Kabe'yi  işgal eden teröristlerden hiç mi hiç farkı yoktur.
 
Kabe-i Muazzama'ya hakaret edenleri lanetliyorum. Görülen ve  görülmeyen faillerinin hukuk ve maşeri vicdan karşısında hak ettikleri cezaları  bulacaklarına yürekten inanıyorum. Be hey kalpsizler, kuldan utanmıyorsanız bari  Allah'tan korkun. Bizden uzak, feci sonunuza da yakın durun."
 
"Türkçe biziz, biz Türkçe'yiz"
Şahsını ve milleti sevindiren bir gelişmeyi de paylaşmak istediğini  aktaran Bahçeli, 30 Ocak 2021'de Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan tarafından yayımlanan bir genelge ile 2021 Yılının Yunus Emre ve Türkçe  Yılı olarak kutlanacağının ilan edildiğini hatırlattı.
 
Bahçeli, 2021 yılının "Bizim Yunus" olarak anılacağını, yurt içinde ve  yurt dışında "Dünya Dili Türkçe" adıyla kampanyalar düzenleneceğini belirterek,  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile emeği  geçenlere şükranlarını sundu.
 
Necip Fazıl Kısakürek'in, Yunus'la ilgili yazdığı şiirlerden birine  "Bizim Yunus" başlığını seçtiğini aktaran Bahçeli, "Bir zaman dünyaya bir adam  gelmiş, toprakta devrilmiş, göğe çömelmiş… Bizim Yunus, Bizim Yunus… Sayıları  silmiş, BİR'e yönelmiş, Bizim Yunus, Bizim Yunus…" dizelerini paylaştı.
 
Yunus Emre'nin 13'üncü asrın sonları ile 14'üncü asrın ilk çeyreğinde  yaşadığını aktaran Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sadece yaşadığı zamana değil çağların damarına girerek insanlığa  huzur ve umut aşılamıştır. Dost, onda gönülde ağırlanır: 'Dostun evi gönüllerdir,  gönüller yapmaya geldim.' diyen de odur. Yunus milli birliğimizin fazıl sesidir,  hem serverimiz hem de servetimizdir. Türkçe biziz, biz Türkçe'yiz. Bekamızın  bakiliği Türkçe'yle temellenmiştir. Türkçe dil bayrağımız, varoluşumuzun  seslenişi, dünyayı okuyuşumuzun ebedi gücü ve güvencesidir. Bizim Yunus'u  rahmetle, hürmetle anıyorum. Türk milleti ve Türkçe'miz çok yaşasın diyorum."
 

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MHP bahçeli Boğaziçi Üniversitesi provokasyon
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