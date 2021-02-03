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Bahçeli Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri eleştirdi: Sayın Rektör asla istifa etmemelidir

AA |  03 Şubat 2021 Çarşamba - 16:32 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 16:32

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor. Bununla birlikte sabır ve tahammül kapasitesi test ediliyor." ifadelerini kullandı.


Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eylemlerdeki terör  örgütleri mensuplarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
 
Paylaşımında, "Üç beş şuursuz öğrenciyi paravan yapan terör örgütü  mensupları ateşe körükle gidiyor. Eşkıyalar Boğaziçi'ne tutunarak ülkemize meydan  okuyor." görüşüne yer veren Bahçeli, "öğrenci"nin başka "terörist"in başka  olduğunu vurguladı.
 
MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:
"Aynısı Boğaziçi Üniversitesi'nde olduğu gibi, bu ikisi birbirine  karışırsa, yani teröristler öğrenci kisvesine ve kimliğine bürünürse ne huzur ne  de sükunet kalacaktır. Bu işin şakası yoktur. Ağırlaşan meselenin hafife alınacak  tarafı yoktur. 'Aydınım' diye geçinen zavallılar, sivil toplum kuruluşu hüviyeti  taşıyan fırsatçılar, demokrasi ve hukuk sınırları içinde siyaset yaptığını  zanneden gafiller tarihi yanlıştadır. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek  vermek, geldiğimiz bu aşamada teröre destek vermektir."
 
"Ne zamandır teröristler öğrenci olmuştur?"
En son vuku bulan olaylarda 108 kişinin emniyet güçlerince gözaltına  alındığını anımsatan Bahçeli, bunlardan 101'inin söz konusu üniversiteyle bağı ve  bağlantısı olmadığına dikkati çekti.
 
Bahçeli, "Üstelik 79'u da DHKP-C ve TKP-ML örgüt üyesidir. Ne zamandır  teröristler öğrenci olmuştur?" değerlendirmesinde bulundu.
 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:
"CHP Genel Başkanı, gözaltına alınan yasa dışı örgüt üyelerine  'Çocuklarımız, öğrencilerimiz ve Türkiye'nin evlatları' diyor. Kılıçdaroğlu ya  aklını peynir ekmekle yemiş ya da iradesini ve siyasetini terör örgütlerine rehin  bırakmıştır. Türkiye'nin böyle evlatları yoktur. 'çocuk' veya 'öğrenci' dedikleri  vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüştür. Bu tip bayağı  senaryoları çok gördük. Şiddet sahnelerini geçmişte çok yaşadık. Hiç kimse  heveslenmesin, Türkiye terör diline teslim olmayacaktır. Sırtlarını ajanlara,  zalimlere ve karanlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil, başı ezilmesi  gereken zehirli yılanlardır. Yasa dışı eylemleri diğer üniversitelere teşmil  etmek için kuyruğa girenler bunun bedelini acıklı şekilde ödemelidir."
 
"Sayın Rektör asla istifa etmemelidir"
Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'nun kayyum değil, meşru ve hukuki  tasarrufla atanmış bilim insanı olduğuna işaret eden Bahçeli, "Sayın Rektör asla  istifa etmemelidir. Eğer aksi olursa üniversiteler tümden yönetilemez hale  gelecektir. Rektörlük binasını ablukaya almaya, Rektör odasını basmaya teşebbüs  suçtur. Rektörümüz, öğretim üyeleri arasından başta Rektör yardımcılığı olmak  üzere münhal bulunan görevlere lazım gelen atamaları süratle yapmalıdır. Kabul  etmeyen, yazılı talimata uymayanlar derhal üniversiteden uzaklaştırılmalıdır.  Nitekim taviz verilirse sonuç vahim olacaktır." görüşünü aktardı.
 
Bahçeli, şu paylaşımı yaptı:
"Devletimizin yanındayız. Hükümetimizin arkasındayız. Kahraman  polisimizin destekçisiyiz. Öğrenci ile teröristi tefrik edecek hem tecrübeye hem  de ferasete sahibiz. Türkiye düşmanlarının maşalığına talip olanlar adaletin  kızgın korunda erimeye terk edilmelidir. Toplumsal barış ve huzur ortamımızı iç  ve dış ayakları olan bir proje kapsamında bozmak için çalışanlara ne devletimiz  ne de milletimiz müsaade edecektir. Herkes aklını başına alsın. Boğaziçi’nden bir  Gezi veya 6-8 Ekim olayları ya da 15 Temmuz'un bir türevi çıkamayacaktır. 1970'li  yılların başında 'Boykot da bir işgal de bir' diyen meşhur devlet ve siyaset  adamı hala hafıza kayıtlarımızda mahfuzdur. Sonrasında ise nelerin yaşandığı,  nasıl bir felaket tablosunun ortaya çıktığı unutulmamıştır. Türkiye geriye  sarmayacak, eskiye dönmeyecektir. Üniversiteler terörün değil bilimin yuvasıdır.  Böyle de kalacaktır."
 

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