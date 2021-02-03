Bahçeli Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri eleştirdi: Sayın Rektör asla istifa etmemelidir

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eylemlerdeki terör örgütleri mensuplarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Paylaşımında, "Üç beş şuursuz öğrenciyi paravan yapan terör örgütü mensupları ateşe körükle gidiyor. Eşkıyalar Boğaziçi'ne tutunarak ülkemize meydan okuyor." görüşüne yer veren Bahçeli, "öğrenci"nin başka "terörist"in başka olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"Aynısı Boğaziçi Üniversitesi'nde olduğu gibi, bu ikisi birbirine karışırsa, yani teröristler öğrenci kisvesine ve kimliğine bürünürse ne huzur ne de sükunet kalacaktır. Bu işin şakası yoktur. Ağırlaşan meselenin hafife alınacak tarafı yoktur. 'Aydınım' diye geçinen zavallılar, sivil toplum kuruluşu hüviyeti taşıyan fırsat çılar, demokrasi ve hukuk sınırları içinde siyaset yaptığını zanneden gafiller tarihi yanlıştadır. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek vermek, geldiğimiz bu aşamada teröre destek vermektir."

"Ne zamandır teröristler öğrenci olmuştur?"

En son vuku bulan olaylarda 108 kişinin emniyet güçlerince gözaltına alındığını anımsatan Bahçeli, bunlardan 101'inin söz konusu üniversiteyle bağı ve bağlantısı olmadığına dikkati çekti.

Bahçeli, "Üstelik 79'u da DHKP-C ve TKP-ML örgüt üyesidir. Ne zamandır teröristler öğrenci olmuştur?" değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı, gözaltına alınan yasa dışı örgüt üyelerine 'Çocuklarımız, öğrencilerimiz ve Türkiye'nin evlatları' diyor. Kılıçdaroğlu ya aklını peynir ekmekle yemiş ya da iradesini ve siyasetini terör örgütlerine rehin bırakmıştır. Türkiye'nin böyle evlatları yoktur. 'çocuk' veya 'öğrenci' dedikleri vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüştür. Bu tip bayağı senaryoları çok gördük. Şiddet sahnelerini geçmişte çok yaşadık. Hiç kimse heveslenmesin, Türkiye terör diline teslim olmayacaktır. Sırtlarını ajanlara, zalimlere ve karanlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil, başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır. Yasa dışı eylemleri diğer üniversitelere teşmil etmek için kuyruğa girenler bunun bedelini acıklı şekilde ödemelidir."

"Sayın Rektör asla istifa etmemelidir"

Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'nun kayyum değil, meşru ve hukuki tasarrufla atanmış bilim insanı olduğuna işaret eden Bahçeli, "Sayın Rektör asla istifa etmemelidir. Eğer aksi olursa üniversiteler tümden yönetilemez hale gelecektir. Rektörlük binasını ablukaya almaya, Rektör odasını basmaya teşebbüs suçtur. Rektörümüz, öğretim üyeleri arasından başta Rektör yardımcılığı olmak üzere münhal bulunan görevlere lazım gelen atamaları süratle yapmalıdır. Kabul etmeyen, yazılı talimata uymayanlar derhal üniversiteden uzaklaştırılmalıdır. Nitekim taviz verilirse sonuç vahim olacaktır." görüşünü aktardı.

Bahçeli, şu paylaşımı yaptı: