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Bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusunu öldürdü!

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA) |  23 Haziran 2021 Çarşamba - 11:45 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 11:45

Bursa'da, Nizamettin Güngörmüş (55), bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusu Tuna T. tarafından tüfekle vurularak, öldürüldü.


Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesi’nde oturan Tuna T., evinin bahçesinin çevresini duvar yaptı. Duvar nedeniyle inşaatlarda boyacılık yapan Tuna T. ile komşusu 1 çocuk babası Nizamettin Güngörmüş arasında 9 Haziran günü tartışma çıktı, taraflar karşılıklı şikayetçi oldu.
 
İki komşu arasında farklı zamanlarda tartışmalar yaşandı. Tuna T., bu sabah saatlerinde evinden çıkan komşusu Güngörmüş'e tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Güngörmüş, kanlar içinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Nizamettin Güngörmüş’ün hayatını kaybettiği belirlendi. 
 
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Çiftçilik yapan Güngörmüş’ün cansız bedeni olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tuna T., polis ekiplerince gözaltına alındı.
 
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Bursa Nizamettin Güngörmüş cinayet
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