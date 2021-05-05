05 Mayıs 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.415 -0.06 EURO 10,0230 0.12
USD 8,3460 0.25 ALTIN 476,800 0.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

Baharın müjdecisi Hıdırellez'e renkli kutlama

AA/DHA |  05 Mayıs 2021 Çarşamba - 15:27 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 15:27

Birçok coğrafyada farklı şekilde kutlanan Hıdırellez geleneğinde dilek dileyip bir ağaca bez bağlama, ateşten atlama, gül ağacı altına isteklerini çizme, çeşitli çiçekleri kaynatarak içme, genç kızların kısmet açmak için küpe, yüzük gibi eşyalarını bir gün çömlekte kilitli tutması gibi ritüeller yüzyıllardır nesilden nesile aktarılıyor. Mersin'de büyükşehir belediyesi, her yıl 5-6 Mayısta kutlanan Hıdırellezi bu yıl renkli görüntülerle karşıladı.


Bereket, bolluk ile şifayı simgeleyen,  Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğu gün olduğuna inanılan "UNESCO Somut  Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ndeki Hıdırellez, her yıl renkli  ritüellerle kutlanıyor.  Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkan ve  her yıl 5-6 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez, Türkiye'nin yanı sıra Irak, Suriye,  Kırım, Azerbaycan ile Balkan ülkelerinde "bayram" olarak değerlendiriliyor. Halk inancına göre, Hızır ile İlyas peygamberler her yıl sadece bir  kez buluşuyor. Hızır peygamberin karada, darda kalan kişilere yardımda  bulunduğuna, onlara kılavuzluk ettiğine, aynı zamanda bolluk ve bereket  getirdiğine, İlyas peygamberin de suların koruyucusu olduğuna inanılıyor.Bolluk, bereketi simgeleyen kişiler oldukları için onların ayaklarını  bastığı her yerin yeşerdiği, temas ettikleri her şeyin bereketlendiği ve şifa  dağıttıkları kabul ediliyor. Türkiye ile Makedonya'nın ortak çalışması sonucu 2017'de "UNESCO Somut  Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ne kaydettirilen Hıdırellez için geçen  sene olduğu gibi bu yıl da yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında geniş  katılımlı etkinlikler yapılamayacak.Hıdırellez öncesindeki günün akşamı vatandaşlar ev, araba, çocuk gibi  dileklerini bir kağıda çizerek gül ağacının dalına bağlıyor ya da bu ağacın  dibine toprak üzerine yansıtıyor. Bereket getireceğine inanıldığı için gül  ağacının dibine para da gömülüyor.
 
Hıdırellez'i bayram olarak kutlayan Romanlar, bu güne "Kakava" ismini  veriyor
 
Söz konusu gün, dünyanın farklı yerlerinde Ağrice, Altı Mayıs, Aya  Yorgi, Aziz George, Bahar Bayramı, Ederlez, Eğrice, Eğrilce, Hederlez, Hıdrellez,  Hiderlez, Hızır ile İlyas, İderlez, İlk Yaz, Mantifer, Mar Curcos, Ruz-ı Hızır  (Hızır Günü) gibi isimlerle de anılıyor.
 
 "Eskiden arınıp yeniye geçmeyi ve bolluk bereket dileğini yansıtır"
 
 Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Alimcan İnayet, AA muhabirine, Hıdırellez'in takvimsel açıdan kışın  sona erip baharın başlamasına bağlı olarak kutlandığını belirtti. Bu anlamda bu günün eskiden yeniye geçişi simgelediğini aktaran  İnayet, "Hıdrellez kutlamalarındaki ev, çevre ve beden temizliğinin yapılması,  giysilerin yenilenip değiştirilmesi, ateş yakılıp üzerinden atlanması, kırlara  çıkılıp eğlence şenlik ve oyunların düzenlenmesi, sofralar kurulup yemeklerin  yenmesi, mezar ziyareti, bolluk bereket duaları ve dilek tutulması gibi pratikler  eskiden arınıp yeniye geçmeyi ve bolluk bereket dileğini yansıtır." dedi.
 
 Prof. Dr. İnayet, Hıdrellez'in Türkiye'nin yanı sıra Türk dünyasında  da coşkuyla kutlandığını ve kutlamaların özel seçilmiş mekanlarda yapıldığını  vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu mekanlar genellikle yeşillik, ağaçlık, ormanlık ve su  kenarlarıdır. Kutlamalar sırasında kurban kesilir. Sofralar kurulur. Güreş  düzenlenir. Mendil kapma, ip atlama, salıncak gibi çeşitli oyunlar oynanır. Kır  gezisi, at yarışları yapılır. Maniler söylenir, salıncakta sallanılır, çeşitli  yarışlar düzenlenir. Kesilen kurbanlar fakirlere dağıtılır, dargınlar  barıştırılır. Hıdırellez geleneği işlevsel olarak sosyal dayanışmayı güçlendirir.  İnsanlar arasındaki kardeşliği, barışı, yardımlaşmayı pekiştirir. Hıdrellez, Orta  Asya, Orta Doğu ve Balkanların ortak kültürel değerlerinden birisidir. Bu  geleneği korumak, yaşatmak, zenginleştirmek ve geleceğe taşımak sosyal  dayanışmanın, birlik beraberliğin, bölgesel barış ve huzurun sağlanması ve  korunmasında son derece önemlidir."
 
PANDEMİ KOŞULLARINDA RENKLİ KUTLAMA 
 
Mersin'in Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesinde yoğun olarak yaşayan ve geleneklerini yaşatan Romanlar, Hıdırellezi bu yıl pandeminin gölgesinde karşıladı. Anadolu, Orta Doğu, Irak, Suriye, Kırım, Azerbaycan ile Balkan ülkelerinde bayram olarak değerlendirilen Hıdırellezin, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğuna inanılan Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olduğu düşünülerek, baharın habercisi olduğuna inanılıyor.
 
Romanlar, renkli kostümleri ve saçlarındaki papatya taçlarının yanı sıra en çok da taşıdıkları coşku ve neşeyle dikkat çekti. Ederlezi, Geliyor Geliyor ve İlle de Roman Olsun şarkılarını söyleyen Roman müzisyenlere yapılan toplam 27 bin 100 liralık destek de yaşadıkları zorlu süreçte merhem oldu.
 
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, organizasyonu düzenleme amaçlarını şu cümlelerle anlattı:
 Bugün, zaten her zaman özel birtakım etkinliklerle kutlanıyor. Biz buna bir farklılık getirelim, bir anlam kazandıralım, bu coşkuya eşlik edelim istedik. Roman vatandaşlarımızın özellikle bir marşı niteliğinde olan Ederlezi şarkısıyla birlikte burada söyleyecekleri parçalarla Hıdırellezin coşkusunu onlarla yaşayalım istedik. Tabi bizim amacımız aynı zamanda Roman vatandaşlarımıza maddi destek de sağlamak. 
 
Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, baharın Romanlar için çok kıymetli olduğunu vurguladı. Hıdırellezin de bir yandan toprağın uyanışı bir yandan da arınma anlamı taşıdığını belirten Daylam, gençlerin o gün evlerin kapısına çiçekler astığını söyledi. O sabah başlayan şenliklerle arınmaları gerektiğini anlayan insanların ilk olarak ırmağa gidip yıkandıklarını anlatan Daylam, 5 Mayıs günü insanlar suya girerler. Orada aslında temizlenirler. Bir yandan da yenilenmedir aslında bu. Hem doğaya karşı olan saygı ve sevgi hem de beklentileri anlatıyor aslında.Şenlikler büyük bir coşkuyla kutlanır, büyük bir Roman ateşi yakılır ve ateşin üzerinden herkes atlar dedi.Yapılan organizasyonun da günün anlamına uygun olduğunu belirten Daylam, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye açısından baktığımızda çok önemli bir güne tanıklık ediyor ve katkı sağlıyor. Herkesin buraya toplanması için de çok ciddi emekler sarf ettiler. Bu kültürün devamı, yaşatılması ve bunun verdiği mesaj da çok önemli diye konuştu.
 
Romanların barışı temsil ettiklerini de sözlerine ekleyen Daylam, Biz Romanların kullandığı bir dil var. O dilin içerisinde savaş kelimesi yok. Bütün kelimelerin karşılığı var, onun yok. Barışı anlatırlar. Bu güzel gün tam da barışı, insanların sevginin pozisyonuna gelmelerini ve birbirlerine yakınlaşmalarını sağlayan, yardımlaşmayı anlatan bir duygu seli. Bu bizi çok sevindiriyor ve çok kıymetli bir gün ifadelerine yer verdi.
 

ETİKETLER

Hıdırellez baharın müjdecisi bayram
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.