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Bahar Şahin ile Dorukhan Toköz aşk yaşıyor!
Oyuncu Bahar Şahin'in Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Şahin,Doruk'han ile fotoğrafını paylaşıp sildi.
Ünlü oyuncu Bahar Şahin, paylaştığı fotoğrafla aşkını ilan etti. Bir dönem Cenan Adıgüzel ve Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ile yaşadığı aşklarla gündeme gelen Şahin, bu kez Toköz ile yer aldığı bu fotoğrafı, "Lovelandık" notu ile Instagram hesabından yayınladı.