Bahar Şahin hastaneye kaldırıldı!

Oyuncu Bahar Şahin, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve dizi sitenden ayrıldığını açıklamıştı. Son dönemin yıldızı parlayan oyuncusu, hastanelik oldu.

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanması nedeniyle başrolünü oynadığı ‘İyi Aile Babası’ dizi sinden ayrılan Bahar Şahin, önceki akşam hastaneye kaldırıldı.

AMELİYAT OLACAK

Şahin, karın ağrısı şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yapılan testler sonucu korona değil yumurtalıklarından sorun yaşadığı ortaya çıktı. TV100'ün haberine göre; güzel oyuncu, uygulanan tedavi sonrası bir gece geçirdiği hastaneden taburcu olurken, önümüzde günlerde küçük bir operasyon geçireceği öğrenildi.