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Bahar Candan yine şaşırttı! 'Yedinci boyuttayım'
2. Sayfa programına konuk olan Bahar Candan, insanların üçüncü boyutta olduğunu ancak kendisinin yedinci boyutta olduğunu belirterek Gülşen Yüksel Salt'a "Arkanda uzaylı var" dedi. Candan'ın sözleri karşısında şoke olan sunucuarkasına dönüp bakarken, konuk Yeliz Yeşilmen gülme krizine girdi.
TV8 ekranında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının bugünkü konukları moda yarışmacılarıyla tanınan Bahar Candan ve Yeliz Yeşilmen oldu. Candan'ın canlı yayında anlattıkları sunucular şaşkına uğratırken Yeşilmen'i de kahkahaya boğdu.