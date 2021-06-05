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Bahar Candan Survivor yıldızını 5 bin TL maaşla işe aldı!
'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, geçtiğimiz mart ayında "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Sosyal medya fenomeni, 'Survivor' yıldızını 5 bin TL’ye işe aldı.
Bahar Candan, geçtiğimiz mart ayında "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Sosyal medya fenomeni arkadaşını buldu.