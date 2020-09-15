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Bahar Candan son haliyle şaşırttı
'Survivor 2020' yarışmacısı Yunus Emre Özden, 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanındıktan sonra yaptığı paylaşımlarla sık sık sosyal medyada gündem olan Bahar Candan'ın gerçek halini paylaştı. Gerçek halinin görülmesinin ardından Candan, kendisi de photoshopsuz fotoğrafını paylaştı ve "Botoks değil Tanrı'nın lütfu" notunu düştü.
Survivor 2020 yarışmacılarından Yunus Emre Özden yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Özden, 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Bahar Candan ile bir selfie çekti.