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Bahar Candan bu kez Aleyna Tilki'yi hedef aldı! 'Şeyma'nın izinden...'
Aleyna Tilki, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. İbrahim Selim'e konuşan Aleyna Tilki hayalindeki erkeği tarif ederken, "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak" ifadelerini kullanmıştı.