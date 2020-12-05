ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Bahar Candan'a yorum yağdı! 'Bu kadar estetik...'

Bahar Candan'a yorum yağdı! 'Bu kadar estetik...'

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bahar Candan'ın dudaklarındaki değişiklik dikkat çekti. Candan'ın son hali takipçilerini ikiye böldü.

Bahar Candan'a yorum yağdı! 'Bu kadar estetik...' 'İşte Benim Stilim' yarışmasının ikinci sezonunda yarışan ve Nihal Candan’ın kardeşi olarak programa dahil olan şimdilerde ise 'Doya Doya Moda' adlı moda programında boy gösteren Bahar Candan, değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.