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Bahar Candan'a yorum yağdı! 'Bu kadar estetik...'
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bahar Candan'ın dudaklarındaki değişiklik dikkat çekti. Candan'ın son hali takipçilerini ikiye böldü.
'İşte Benim Stilim' yarışmasının ikinci sezonunda yarışan ve Nihal Candan’ın kardeşi olarak programa dahil olan şimdilerde ise 'Doya Doya Moda' adlı moda programında boy gösteren Bahar Candan, değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor.