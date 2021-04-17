BAĞKUR ve SGK emekli maaşları ne zaman yatar? İşte 2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları
17 Nisan 2021 Cumartesi - 17:11 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 17:11
Milyonlar merak ediyor. Emekliler alacağı maaşları hesaplamaya başladı. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Bayram hazırlıklarına başlayan emekliler mayıs ayı başında emekliye verilecek bayram ikramiyesine gelecek zammı merak ederken, en düşük SGK emekli maaşını da araştırmaya başladı. Emekli maaşlarının ödeme gününün gelmesiyle de ödemelerin ne kadar yapılacağı da sorgulanıyor. Peki, Emekli maaşı ne zaman yatıyor? En düşük emekli maaşı en kadar? SGK, Bağkur emeklilerine ne zaman zam gelecek? İşte, 2021 emekli maaşları tablosu ve merak edilenler...
İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerini ilgilendiriyor. Ödemeler başlıyor. Memur
emeklileri ise bugün itibariyle nisan ayı maaşlarını almaya başladı. Bağkur
ve SGK
emeklilerin nisan ayı maaşları ise 17 Nisan'dan itibaren ödenecek. SGK emeklileri ise tahsis numaralarına göre yapılacak ödemeler 17 Nisan'dan itibaren 9 gün içinde ödenecek. Peki, Emekli maaşı ne zaman yatıyor? En düşük emekli maaşı en kadar? SGK, Bağkur emeklilerine ne zaman zam gelecek? Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, 2021 emekli maaşları tablosu ve merak edilenler...
SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü kulağı maaşların ödeneceği tarihe çevrildi. 17 Nisan'da yatmaya başlayacak maaşlar öncesinde emekliler alacağı maaşları şimdiden hesaplamaya başladı. Emekli maaşlarına ek ramazan
bayramı ikramiyesi ise mayıs ayı başında hesaplara yatacak. Bayram ikramiyesi zammı ve emeklinin şartlarının iyileşmesine yönelik müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
duyurmuştu.
EMEKLİYE ZAM KAPIDA!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Allah'ın izni ve inayetiyle Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır." dedi. Erdoğan ayrıca, 'Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz.' ifadelerini kullandı.
EMEKLİYE 2021 ENFLASYON ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yaklaşık 13 milyon emekli gözü kulağı emekli maaşına yapılacak zamlarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi ile ilgili müjdesinin ardından emeklinin gözü şimdiden temmuz
ayına çevrildi. Emekliye ikinci zammını haziran enflasyonu belirleyecek. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yılın ikinci 6 aylık dönemi için gerçekleşen enflasyon kadar zam verilecek. 1500 liraya yükseltilen emekli maaşlarına zam beklenmiyor.
2021 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK
emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükseldi.
SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.
SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI
2020 Temmuz
2021 Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ)
2.233
2.420
SSK (2000 SONRASI)
1.500
1.500
BAĞ-KUR (ESNAF)
1.627
1.763
BAĞ-KUR (TARIM)
1.534
1.662
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2021 SGK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?
Eski ve yeni SSK emekli aylıkları
Temmuz
Ocak
1.500
1625
1.586
1719
1.692
1834
1.798
1948
1.904
2063
2.009
2177
2.115
2292
2.221
2407
2.327
2522
2.432
2635
2.538
2750
2.644
2865
2.750
2980
2.855
3094
2.961
3209
3.067
3324
3.173
3438
3.278
3552
3.384
3667
3.490
3782
3.596
3897
3.701
4011
3.807
4125
3.913
4240
4.019
4355
4.124
4469
4.230
4584
4.336
4699
4.442
4814
4.547
4927
4.653
5042
4.759
5157
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2021 BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI
Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları
Temmuz
Ocak
1.534
1662
1.586
1719
1.692
1834
1.798
1948
1.904
2063
2.009
2177
2.115
2292
2.221
2407
2.327
2522
2.432
2635
2.538
2750
2.644
2865
2.750
2980
2.855
3094
2.961
3209
3.067
3324
3.173
3438
3.278
3552
3.384
3667
3.490
3782
3.596
3897
3.701
4011
3.807
4125
3.913
4240
4.019
4355
4.124
4469
4.230
4584
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