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BAĞKUR ve SGK emekli maaşları ne zaman yatar? İşte 2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları

17 Nisan 2021 Cumartesi - 17:11 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 17:11

Milyonlar merak ediyor. Emekliler alacağı maaşları hesaplamaya başladı. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Bayram hazırlıklarına başlayan emekliler mayıs ayı başında emekliye verilecek bayram ikramiyesine gelecek zammı merak ederken, en düşük SGK emekli maaşını da araştırmaya başladı. Emekli maaşlarının ödeme gününün gelmesiyle de ödemelerin ne kadar yapılacağı da sorgulanıyor. Peki, Emekli maaşı ne zaman yatıyor? En düşük emekli maaşı en kadar? SGK, Bağkur emeklilerine ne zaman zam gelecek? İşte, 2021 emekli maaşları tablosu ve merak edilenler...


İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerini ilgilendiriyor. Ödemeler başlıyor. Memur emeklileri ise bugün itibariyle nisan ayı maaşlarını almaya başladı. Bağkur ve SGK emeklilerin nisan ayı maaşları ise 17 Nisan'dan itibaren ödenecek. SGK emeklileri ise tahsis numaralarına göre yapılacak ödemeler 17 Nisan'dan itibaren 9 gün içinde ödenecek. Peki, Emekli maaşı ne zaman yatıyor?  En düşük emekli maaşı en kadar? SGK, Bağkur emeklilerine ne zaman zam gelecek? Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, 2021 emekli maaşları tablosu ve merak edilenler...
 
 
SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü kulağı maaşların ödeneceği tarihe çevrildi. 17 Nisan'da yatmaya başlayacak maaşlar öncesinde emekliler alacağı maaşları şimdiden hesaplamaya başladı. Emekli maaşlarına ek ramazan bayramı ikramiyesi ise mayıs ayı başında hesaplara yatacak. Bayram ikramiyesi zammı ve emeklinin şartlarının iyileşmesine yönelik müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. 
 
EMEKLİYE ZAM KAPIDA! 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Allah'ın izni ve inayetiyle Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır." dedi. Erdoğan ayrıca, 'Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz.' ifadelerini kullandı.
 
EMEKLİYE 2021 ENFLASYON ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?
 
Yaklaşık 13 milyon emekli gözü kulağı emekli maaşına yapılacak zamlarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi ile ilgili müjdesinin ardından emeklinin gözü şimdiden temmuz ayına çevrildi. Emekliye ikinci zammını haziran enflasyonu belirleyecek. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yılın ikinci 6 aylık dönemi için gerçekleşen enflasyon kadar zam verilecek. 1500 liraya yükseltilen emekli maaşlarına zam beklenmiyor. 
 
2021 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?
 
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükseldi. 
 
SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.
 
 

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI

 

2020 Temmuz

2021 Ocak

 

SSK (2000 ÖNCESİ)

2.233

2.420

 

SSK (2000 SONRASI)

1.500

1.500

 

BAĞ-KUR (ESNAF)

1.627

1.763

 

BAĞ-KUR (TARIM)

1.534

1.662

 

 

2021 SGK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları

Temmuz

Ocak

 

1.500

1625

 

1.586

1719

 

1.692

1834

 

1.798

1948

 

1.904

2063

 

2.009

2177

 

2.115

2292

 

2.221

2407

 

2.327

2522

 

2.432

2635

 

2.538

2750

 

2.644

2865

 

2.750

2980

 

2.855

3094

 

2.961

3209

 

3.067

3324

 

3.173

3438

 

3.278

3552

 

3.384

3667

 

3.490

3782

 

3.596

3897

 

3.701

4011

 

3.807

4125

 

3.913

4240

 

4.019

4355

 

4.124

4469

 

4.230

4584

 

4.336

4699

 

4.442

4814

 

4.547

4927

 

4.653

5042

 

4.759

5157

 
 
 

2021 BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI

Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları

Temmuz

Ocak

 

 

1.534

1662

 

 

1.586

1719

 

 

1.692

1834

 

 

1.798

1948

 

 

1.904

2063

 

 

2.009

2177

 

 

2.115

2292

 

 

2.221

2407

 

 

2.327

2522

 

 

2.432

2635

 

 

2.538

2750

 

 

2.644

2865

 

 

2.750

2980

 

 

2.855

3094

 

 

2.961

3209

 

 

3.067

3324

 

 

3.173

3438

 

 

3.278

3552

 

 

3.384

3667

 

 

3.490

3782

 

 

3.596

3897

 

 

3.701

4011

 

 

3.807

4125

 

 

3.913

4240

 

 

4.019

4355

 

 

4.124

4469

 

 

4.230

4584

  

 

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