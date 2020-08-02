Sosyal medyada Bağkur primlerine zam yapıldığı ileri sürüldü. Bağkur primlerinin yapılan zam ile birlikte 854'ten 1015'e çıktığı ortaya atıldı. Bu iddia üzerine pek çok kişi de Bağkur'luya prim zammı mı yapıldı? En düşük Bağkur primi ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte Bağkur primleri hakkında merak edilenler...

Sosyal medyada yayılan Bağkur primlerine zam yapıldığı iddiası prim ödemelerini yapan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İddiaya göre Bağkur primlerinin yapılan zam ile birlikte 854'ten 1015'e çıktı. Peki, Bağkur'luya prim zammı mı yapıldı? En düşük Bağkur primi ne kadar? İşte Bağkur primleri hakkındaki detaylar...

Bağkur primlerine zam yapıldığı, Bağkur primlerinin yapılan zam ile birlikte 854'ten 1015'e çıktığı iddiası Bağkurlular tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada yayılan bu iddia ile ilgili SGK 'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

En düşük prim ödemesini, ev hanımları Bağkur'dan 4b bağkur kapsamında yapabiliyor. İsteğe bağlı emeklilik ödemesi olarak da bilinen 4b Bağkur ile ev kadınları böylece düşük bağkur primi ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor.

ÇİFTÇİ BAĞKUR PRİMİ NE KADAR?

Çiftçi Bağkur primi ödeyenler, ödemelerini düzenli yapar ve geçmişe ait borcun olmaması halinde yüzde 5'lik bir indirime hak kazanıyor. Yüzde 5 indirim ile en düşük çiftçi Bağkur primi aylık olarak 781,36 TL olarak belirlendi. Prim borcunu düzenli ödemeyen ve geçmiş dönem borcu olan kişinin ödeyeceği prim ise 913,80'dir.

ESNAF BAĞKUR PRİMİ NE KADAR?

Bağkur primlerinin düzenli ödenmesi ve geçmiş dönem borcunun olmaması durumunda yüzde 5 puanlık indirim ile ödenecek en düşük Bağkur primi 868,18 TL, düzenlik ödeme yapılmamış ve geçmiş dönemden borcu olanların ödeyeceği bağkur ücreti aylık olarak 1015,33 TL'dir.

İSTEĞE BAĞLI BAĞKUR PRİMİ NE KADAR?

İsteğe bağlı Bağkurlu olanlar yüzde 5'lik indirimden yararlanamıyor. İsteğe bağlı Bağkur kapsamında prim ödeyenler aylık en düşük brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en yüksek ise bunun 7,5 katı oranında prim ödemesi yapar. Bu kapsamda ödenen primler bağkur hizmeti olarak sayılır ve bu kişiler 9000 günle normal emeklilik, 5400 günle de yaş haddinden emeklilik hakkı kazanır. İsteğe bağlı aylık Bağkur primleri 2020 yılında en düşük 941,76 TL en yüksek ise 7.063,00 TL oldu.

BAĞKUR PRİMİ NASIL HESAPLANIR?

Ödenecek en düşük primler brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. En yüksek primler ise hesaplanan en düşük primlerin 7,5 katı üzerinden ödenir.

İsteğe bağlı Bağkurlular brüt asgari ücretin yüzde 32'si, Esnaf, şirket ortaklığından dolayı bağkurlular indirimli olarak brüt asgari ücretin yüzde 29,5'i, indirimsiz olarak ise yüzde 34,5'i oranında prim öderler. Tarım/Çiftçi bağkurlular 2020'de brüt asgari ücretin 27 günlük, 2021'de 28, 2022'de 29, 2023'de 30 günlük tutarının indirimli olarak yüzde 29,5'i, indirimsiz olarak ise yüzde 34,5'i oranında prim ödemesi yaparlar.

Erkekler için: 1.5.2008 ve sonrası ilk kez sigortalı olanlar, 9000 gün prim ödemeleri ve 60 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ancak bu 60 yaşı 31 Aralık 2035 tarihine kadar geçerli. Yani, 31 Aralık 2035 tarihine kadar 9000 gün (25 yıl) prim ödeyenler 60 yaşını doldurduklarında emekliliğe hak kazanıyor. Bu şartı yerine getirmeyenlerin ise kademeleri olarak emeklilik yaşı artıyor. Tabloda erkek sigortalıların 9000 gün prim ödeme şartını yerine getirdikleri tarihlere göre emekli olacakları yaşlar yer alıyor.

Kadınlar için: 1.5.2008 ve sonrası ilk kez sigortalı olanlar, 9000 gün prim ödemeleri ve 58 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ancak bu 58 yaşı 31 Aralık 2035 tarihine kadar geçerli. Yani, 31 Aralık 2035 tarihine kadar 9000 gün (25 yıl) prim ödeyenler 58 yaşını doldurduklarında emekliliğe hak kazanıyor. Bu şartı yerine getirmeyen kadın Bağ-Kurlu'ların emeklilik yaşı kademeli olarak artıyor. Tabloda kadın sigortalılar, 9000 gün prim ödeme şartını yerine getirdiklerinde yaşa göre emekli olacakları tarihleri bulabilirler.