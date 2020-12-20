BAĞKUR'dan SSK'ya geçiş nasıl yapılır? Hizmet birleştirmesi nedir? İşte SSK'ya geçiş şartları...

SSK, Bağkur'a göre daha kısa sürede emekli olma imkanı sağlar. SSK’dan emekli olmanın Bağkur’dan emekli olmaya göre birçok avantajı bulunuyor. Bu yüzden çalışanlar Bağkur’dan emekli olmak yerine emeklilik öncesinde SSK’ya geçiş yaparak emeklilik şartlarını tamamlamaya çalışır. Ancak Bağkur’dan SSK’ya geçiş yapacak olan sigortalının sağlaması gereken koşullar bulunuyor. Peki, Emeklilik primini Bağkur olarak ödeyen kişiler SSK'ya geçebilir mi? Bağkur'dan SSK'ya geçiş nasıl yapılır? Geçiş yapıldıktan sonra emeklilik şartları nasıl olur? İşte BAĞKUR'dan SSK'ya geçiş hakkında bilmeniz gerekenler...

SSK ile Bağkur emekliliği arasında bazı farklar var. Bazı çalışanlar çalışma hayatı boyunca Bağkur'dan prim ödemesine rağmen SSK 'ya geçiş yapmayı düşünebilir. Çünkü SSK'nın bazı avantajları var. Hizmet birleştirmesi yaparak hem Bağkur hem SSK primlerini toplatabilmek mümkün. Ancak, Bağkur’dan emekli olmak yerine emeklilik öncesinde SSK’ya geçiş yaparak emeklilik şartlarını tamamlamak için bazı koşulları da sağlamak gerekiyor. Peki, Emeklilik primini Bağkur olarak ödeyen kişiler SSK'ya geçebilir mi? Bağkur'dan SSK'ya geçiş nasıl yapılır? İşte SSK'ya geçiş şartları...

SSK'lılar 10 yıl daha erken emekli oluyor. Bağkur'a göre, SSK üzerinden emekli olmak çok daha avantajlı görülüyor. Bu yüzden çoğu insan SSK üzerinden emekli olmayı tercih eder. Bu avantajlardan yararlanmak için SSK primi yatıran vatandaşların 5000-7200 gün arasında prim ödemeleri gerekiyor.

BAĞKURDAN SSK'YA GEÇİŞ NASIL YAPILIR?

SSK, Bağkur'a göre daha kısa sürede emekli olma imkanı sağladığı için birçok çalışan Bağkur'dan SSK'ya geçişi düşünür. Bunun en önemli nedeni, SSK'dan emekli olan kişilerin Bağkur'dan emekli olanlara göre daha fazla maaş almasıdır. Bağkur'dan SSK'ya geçiş yapılmak istenmesinin bir başka nedeni de SSK'lı vatandaşların Bağkur'lu vatandaşlara göre daha az prim yatırması.

SSK'YA GEÇİŞİN ŞARTLARI NELERDİR?

Bağkur'lu iseniz ve SSK'ya geçmeyi düşünüyorsanız emekliliğinize en az 3.5 yıl olması gerekmektedir. Daha önce Bağkur ödemesi yapanlar SSK'ya geçişten sonra hizmet birleştirme yaparlar. SSK'ya geçip hizmet birleştirme işlemini tamamlayan vatandaşların emekli olma şartlarını SSK Müdürlüğü belirler. Bağkur'lu vatandaşlar SSK'ya geçtikten sonra 30 günlük bir prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden rahat bir şekilde faydalanabilmektedirler.

3.5 yıl hesaplamalarında askerlik ile doğum borçları yansıtılmamaktadır. 3.5 yılın fiziki olarak geçirilmesi gerekir. Bağkur'dan SSK'ya geçiş yapmayı düşünen kişilerin ilgili oldukları Bağkur'a giderek konu ile ilgili bir dilekçe hazırlamaları gerekmektedir.

Bağkur öderken borcu olması sebebi ile sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişiler SSK'ya geçtikten sonra 30 gün prim yatırıp borçları olsa dahi sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Emekliliğe son 3.5 yıl kala bu dönemi hangi kurumda geçirmişseniz oradan emekli olursunuz.

SSK'lıların emekli olma yaşı 55'tir. Bu yaşı doldurup 5000 sigortalı olan kişiler emekli olabilmektedir. Bağkur'dan emekli olmak için de gerekli şartların doldurulmuş olması oldukça önemlidir. Bazı özel durumlar dahilinde Bağkur'lu olan vatandaşlar daha erken emekli olabilmektedirler. Bağkur'a bağlı olan kişiler 4B kapsamında emekli olabilirler.

Bağkur'lu olan erkeklerin daha erken emekli olabilmesi için askerlik borçlanmasını sildirmesi gerekmektedir. Kadınlarda ise engelli çocuklarının bulunması durumunda, evlatlık çocukların olunması ve doğum borçlanması gibi durumlarda erken emekli olma durumu vardır.

Yaş kriterleri ile erken emekli olmak mümkün olmaktadır. Bağkur'dan erken emekli olan kişiler erkenden emekli maaşlarını alabilmektedirler. Fakat bunun için öncelikle erken emekli şartlarını karşılamaları gerekir.

Kadın ve erkekler için Bağkur'dan emekli olma şartları değişiklik göstermektedir. Erken emeklilik kadın ve erkeklerde oldukça avantajlı bir durumdur.