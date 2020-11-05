Bağkur borcu olanlara yapılandırma! Bağkur borcu olduğu için emekli olamayanlara emeklilik müjdesi!

2020 torba yasa teklifi Meclis’te kabul edildi. Ekonomik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, Meclis'ten geçti. Sicil affından, kısa çalışma ödeneğine kadar birçok düzenlemenin ele alındığı teklifte, emeklilerle ilgili de bir madde yer alıyor. Kadınlar için emeklilik hakkı değişikliklerini içeriyor. Öte yandan vatandaşların kamuya olan borçlarını bitirecek yapılandırma da Meclis’in gündeminde. Bu yapılandırmayla Bağkur borcu olduğu için emekli olamayan kişiler emekli olma hakkına elde edecek. Bağkur borcu yapılandırması hakkındaki detaylar…

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı tarafından Meclis’e sunulan ve komisyondan geçen yasa teklifi iş kıdem tazminatından, emekliliğe, sicil affına kadar birçok düzenlemeyi içeriyor. Yeni torba yasa maddeleri vatandaşlar tarafından merak edilirken, bu kapsamda hangi konuların olup hangi konuların kapsam dışı olduğu merak ediliyor. Ayrıca Milyonlarca vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yapılandırma düzenlemesi ile ilgili görüşmeler de TBMM'de devam ediyor. Tasarı görüşmelerinin yakın zamanda tamamlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kamuya olan vergi borçlarının yanında belediyelere olan emlak vergisi borçlarına, idari para cezaları ve trafik cezalarından, KYK ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait olan prim borçlarına kadar geniş bir yapılandırma ele alınacak. Bu yapılandırma içerisinde milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir madde de yer alıyor. İşte Bağkur borcu yapılandırması hakkındaki detaylar…

BAĞKUR BORCU OLANLARA YAPILANDIRMA, DONDURMA VE İHYA KOLAYLIĞI!

Emeklilik kapsamı için Bağ-Kur'luları ilgilendiren bir madde de yer alıyor. Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma ve ihya kolaylığı getirilecek. Buna bağlı olarak emeklilik hakkına da kavuşulacak.

Vatandaşlar borçlarını sildirip günleri dondurarak, eğer yeterli primleri varsa para ödemeden de emekli olabilecek.

Düzenlemeyle, Bağ- Kur'lu olan esnaf, çiftçilerin 31 Ekim 2020'ye kadar olan prim borçlarını iki ay içinde ödemeyen ya da yapılandırmayanların prim borcu silinirken sigortalılıkları dondurulacak. emeklilik bu süre içinde geçerli olmayacak.

BAKUR KAYITLARI YENİDEN BAŞLAYACAK!

Geçmişte borçlarını yatırmayanlar faaliyetlerini sürdürüyorsa 1 Kasım 2020'den itibaren Bağ-Kur kayıtları yeniden başlayacak.

Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, yasa çıktıktan itibaren 2 ay içinde SGK'ya ihya başvurusunda bulunabilecek.

Gecikme faizi yerine enflasyon farkı ve anaparayı ise şubat ayına kadar ödemeleri durumunda durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Borcun tamamını ilk taksit döneminde yatırmayanların ihya işlemi ise geçerli olmayacak. Böylece prim eksiği olan ve yüksek prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara da yeni bir fırsat doğacak.