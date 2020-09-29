Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ipuçları

Soğuk algınlığı, grip ve diğer enfeksiyonları önlemenin yollarıdan en önemlisi yaşam tarzı değişikliğidir. Özellikle sonbaharın kendini iyice hissettirdiği bugünlerde kışa güçlü bir bağışıklık sistemi ile girmek önem taşıyor. Başta koronavirüs olmak üzere pek çok hastalığa karşı vücudun daha dirençli olması ve bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı güçlü bir kalkan yapmak için bağışıklık güçlendirici yiyecekler besinleri tüketmek gerekiyor. Peki, Bağışıklığı kışa hazırlamak için neler yapılmalı? Bağışıklık nasıl güçlendirilir? Bağışıklık güçlendiren yiyecekler ve besinler nelerdir? Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını anlattı.

Özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek başta koronavirüs olmak üzere pek çok hastalığa karşı vücudun daha dirençli olmasını sağlıyor. Peki, Bağışıklık nasıl güçlendirilir? Bağışıklık güçlendiren yiyecekler ve besinler nelerdir?Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, bağışıklık sistemini güçlü bir kalkan yapmak için tüketilmesi gerekenleri anlattı.

SARI ÇAY İLE GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK

Sonbahar aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için öncelikle sağlıklı beslenmek ve A, C, D, E vitamin desteklerinin yanında, çinko, omega 3 gibi ihtiyaçları da almak gerekiyor. Bu vitaminleri öncelikle mevsimde taze sebze, meyvelerden ve baharatlardan sağlamak en doğru olandır. Baharatlar da bu konuda önemli rol oynar. Özellikle zencefil ve zerdeçal içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de birçok hastalığa iyi gelir.

Araştırmalar gösteriyor ki; zencefil ve zerdeçal içerdikleri antioksidanlar ve bileşenlerle solunum yollarını korumaya yardımcı bir ikili. Zencefili destek güçlerle bağışıklık güçlendiren bir çay olarak tüketebilirsiniz. 1 litre su içine 1 elmayı dilimleyin, yarım limon sıkın ve kaynatın. Kaynayan suya 1 çubuk tarçın, 1 poşet yeşil çay ve 1 çay kaşığı da toz zencefil ekleyin. 5 dakika daha kaynadıktan sonra günlük istediğiniz kadar tüketin.

ZAYIFLAYAN BAĞIŞIKLIĞA ALTIN CACIK

Bağışıklık sisteminizin zayıfladığını düşünüyorsanız, bağışıklığı güçlendirmede etkili olan besinleri listenize almalısınız. Güçlü bir antioksidan olan sarımsak beslenme planınızda sık sık yer almalıdır. Güçlü bir bağışıklık için önemli olan ve bağırsak florasını güçlendiren yoğurt, kefir gibi probiyotiklere de beslenme planınızda yer vermelisiniz. Zerdeçal da bağışıklık sistemine güç katacak bir kaynaktır.

Tüm bunları ayrı ayrı tüketmek zor geliyorsa bir arada tüketebileceğiniz basit karışımlar yapabilirsiniz. Örneğin; 4 yemek kaşığı yoğurdun içine yarım çay bardağı su, 1 avuç semizotu, 3 tam ceviz içi, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı zencefil tozu ekleyin ve karıştırın. İsterseniz bu karışıma sarımsak da ekleyin. Çünkü sarımsak, antioksidan açısından zengin olmasının yanında iyi bir antibiyotiktir. Hastalıklara karşı vücutta bir kalkan oluşturur.

HASTALIKLARA KARŞI TURP SALATASI

Turp içerisinde karbonhidrat, lif, protein, florür ve biraz yağ bulunur. Yine B ve C gibi çeşitli suda çözünür vitaminler; kalsiyum, demir, magnezyum, manganez çinko, potasyum ve fosfor gibi mineralleri de içerir. Turpun koenzim Q10, yağda çözünen bir antioksidan olan koenzim ve tip 2 diyabet gelişimini önleyen insan mitokondrilerinde elektron taşıma zincirinin bir bileşenini içerdiği bilinmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli rol oynayan antioksidanlardan flavonoidler ve antosiyaninleri de içerir. Turp tüketimini artırmak bağışıklığınızı daha güçlü hale getirir.

Turpu öğünlerinizde salata olarak tüketebilirsiniz. Örneğin; 6 küçük boy turp, 4 dal taze soğan, 2 adet orta boy salatalık, 1 adet domates, yarım demet roka ile bir salata yapabilirsiniz. Bu salatanın üzerine 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı sirke ile hazırladığınız sosu dökün. Küçük boy turpların kabuklarını soymayın ve ince ince dilimleyin. Vitamin ve mineral kaybına uğramaması için de bekletmeden tüketin.

BAĞIŞIKLIĞIN RİTMİNİ NAR PUDİNGİ İLE ARTIRIN

Nar birçok meyveye göre yüksek seviyede antioksidan içerir. Hücrede oksidatif stresin oluşumunu engellemeye yardımcı olan narın suyunda yer alan antioksidanlar, serbest radikalleri engelleyerek hücrelerin zarar görmemesine ve iltihaplanmanın azaltılmasına destek verir. Bir nar neredeyse günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 40'ından fazlasını karşılayabilecek düzeydedir. Nar tohumları, kırmızı rengin içerdikleri polifenollerden alır. Bu polifenoller serbest radikallerin uzaklaştırılması, inflamasyonun azaltılması özelliğine sahiptir.

Narı meyve olarak tüketmenin dışında özel bir karışımla da tüketerek bağışıklığınıza destek verebilirsiniz. Bir kase içinde 1 yemek kaşığı süzme yoğurt ve 1 yemek kaşığı balı karıştırın. Daha sonra 1 su bardağı sütü ekleyerek pürüzsüz bir kıvama getirin. Ardından 2 yemek kaşığı chia tohumu ekleyin ve buzdolabında en az 3 saat soğumaya bırakın. Son olarak isterseniz üzerine isterseniz içine 3-4 yemek kaşığı narı ekleyin. Nar pudingi hem lezzetli hem de sağlıklı bir karışım olacaktır.