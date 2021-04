Bağışıklık için ramazan sofralarından peyniri eksik etmeyin!

Ramazan ayında uzun saatler aç kalan vücudumuzun halsiz düşmemesi için dengeli beslenme büyük önem taşıyor. Diğer yandan koronavirüs sürecinde bağışıklığımızı güçlü tutmaya da her zamankinden daha fazla özen göstermemiz gerekiyor. Bağışıklığı güçlendiren D vitaminli peynirlerle hazırlanmış tarifler Ramazan boyunca iftar sorfalarını süslüyor. Sağlık dolu tariflerle bugün ne pişirsem diye düşünenlere uzmanlardan peynir tasiyesi geldi.

AZ YAĞLI VE AZ TUZLU PEYNİRLERİ TERCİH EDİN!

“Peyniri sofralardan eksik etmeyin” uyarısı yapan Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, “Peynir, içerdiği yüksek protein sayesinde vücudu uzun süre tok tutuyor. Yoğun kalsiyum içeriği ile de kemik sağlığını destekleyen peyniri az tuzlu tüketmek gerekiyor. Az yağlı ve az tuzlu peynirleri tüketerek hem susamayı engeller hem de tokluğu uzun süre sağlayabilirsiniz” diyor.

RAMAZAN BOYUNCA D VİTAMİNİ ALMANIN EN KOLAY YOLU

İki yaşını geçmiş tüm bireylerin günlük alması gereken D vitamini miktarının 15 mikrogram olduğunu aktaran Prof. Garipağaoğlu, “Vücudun D vitamini düzeyinin yeterli olması, Ramazan süresince bağışıklık sistemini destekler. D vitamininin ana kaynağı güneştir. Oruçluyken güneşlenmek susuzluğu artırır. Bu nedenle Ramazanda, D vitaminini vücuda alabilmek için güneşlenmek yerine, iftar ve sahur öğünlerinde D vitamini ile zenginleştirilmiş peynir tüketmek önemlidir’’ diyor.

D vitamini eksikliğinin giderilmesi ve bağışıklığın güçlendirilmesi için en zengin zengin seçenekler arasında olan peynirlerin sadece 100 gramında günlük ihtiyacı karşılayacak D vitamini bulunuyor. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Beslenme Rehberi’ne göre (TÜBER) 100 gram peynir ile 2 yaş üstündeki tüm bireyler için önerilen günlük D vitamini gereksiniminin yüzde 33'ü karşılanıyor.

İşte bu dönemde en çok ihtiyacımız olan bağışıklığı güçlendiren D vitaminli peynirlerle hazırlanmış sağlıklı ve lezzetli tarifler:

KREP BÖREK TARİFİ

İçindekiler:

Krep için;

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı su

2 adet yumurta

1,5 su bardağından 1 parmak eksik un

Tuz

Ara katlar için;

150 gram taze beyaz peynir

4 – 5 dal doğranmış maydanoz

Üzeri için;

Taze kaşar peyniri

KREP BÖREK YAPILIŞI

Krep yapmak için gerekli tüm malzemeleri bir kabın içine koyup tel çırpıcı ile tamamen pürüzsüz oluncaya kadar çırpalım. Krep tavasına birkaç damla zeytinyağı koyup kâğıt havlu ile tavanın her yerine yayalım. Krep karışımından bir kepçe tavanın ortasına dökerek tavayı dairesel şekilde döndürerek, krepin her yere yayılıp yuvarlak bir şekil almasını sağlayalım. Kat kat pasta gibi olması ve katların belirgin görünebilmesi için, krepi her zamankinden biraz daha kalın dökelim. Pişen yüzü tamamen tavadan ayrılana kadar tersini çevirmeyelim. Ayrılınca diğer tarafını da pişirip tavanızı tekrar yağlayalım ve bir kepçe krep daha dökelim. Bu işlemi krep harcı bitene kadar devam edelim. Her defasında tavayı yağlamayı unutmayalım. Pişirdiğiniz ilk krepi kelepçeli bir kek kalıbının (kreplerinizin büyüklüğüne göre ayarlı) içine koyalım. Üzerine ufalanmış taze beyaz peynir ve maydanoz serpip diğer krepi üzerine yerleştirelim. Tüm krepler ve iç harcınız bitene kadar, kat kat bu işlemi yapalım. En üste bolca rendelenmiş taze kaşar peyniri serperek, önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Ilınınca dilimleyerek servis yapalım. Afiyet olsun.

PEYNİRLİ SARIMSAKLI PİDE TARİFİ

MALZEMELER

- 3 yemek kaşığı (42 gr.) oda sıcaklığında Tereyağı

- 250 gr. (2 bardak) un

- Yarım paket (5 gr.) instant maya

- 2 yemek kaşığı (25 gr.) toz şeker

- 125 ml. (yarım bardak) sıcağa yakın ılık süt

- Yarım çay kaşığı tuz

- 1 adet çırpılmış yumurta (1 yemek kaşığı kadarını ayırın)

Üzeri için:

- 10 adet burgu peyniri

- 1 çay bardağı ince rendelenmiş taze kaşar peyniri

- 2 yemek kaşığı (30 gr.) oda sıcaklığında tereyağı

- 1 yemek kaşığı çırpılmış yumurta (önceden ayırdığınız)

- 2 yemek kaşığı doğranmış frenk soğanı

- 1 yemek kaşığı mayonez

- 2 diş sarımsak püresi

- Yarım çay kaşığı tuz

PEYNİRLİ SARIMSAKLI PİDE YAPILIŞI

Büyük bir karıştırma kabına un, instant maya, toz şeker, tuz, tereyağı, süt ve içerisinden 1 yemek kaşığı kadarı ayrılmış çırpılmış yumurta alarak yoğuralım. Tüm malzeme iyice karıştığında, ele oldukça yapışan yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurun üzerinde açılacağı zemin az miktarda unla unlanarak hamur toparlanana kadar yoğuralım. Sürekli içe doğru katlama yaparak yuvarlak bir hamur elde edelim. Hamuru fırın tepsisine koyarak 30 derece ısıda 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Hamur mayalanırken, üzeri için gereken malzemelerden peynir haricindeki tüm malzemeler karıştırılarak kıvamlı bir sos hazırlayalım. Hamur mayalanıp 2 katına ulaştığında fırından çıkararak üzerine hafifçe bastırarak biraz yayalım. Bıçak ile üzeri derin kareler oluşturacak şekilde keselim. Hazırlanan kıvamlı sosu tümüyle bu kesiklere ve üzerine yedirelim. Kesilen yerlere önce taze kaşar peyniri rendesi, onun üzerine de burgu peyniri yerleştirelim. 180 dereceye ayarlı önceden ısıtılmış fırında 20 dakika kadar pişirelim. Afiyet olsun.

Ramazan ayı boyunca peynirlerle sofraları şenlendirirken bağışıklığı da güçlendiren lezzetli tariflere yapabilirsiniz.