Bağışıklık Haritası nedir? Korona bağışıklık haritası çıkarılacak…

Bilim Kurulu Toplantısı ilk kez saat 17.00'da basına kapalı olarak İstanbul'da başladı. 3 saat süren . Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Fahrettin Koca açıklamada bulundu. “Pozitif çıkan her 10 kişiden 4'ü İstanbul'dadır. Bütün sağlık çalışanları, hastane yöneticileri, bilim kurulu olarak teyakkuzdayız" ifadelerini kullanan Koca, bağışıklık haritasındaki son durum hakkında da açıklama yaptı.

İstanbul'da artan koronavirüs vakalarının ardından 5 gün boyunca İstanbul'da olacak olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Bakan Koca, kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamanın ardından gelen soruları yanıtlayan Koca, bağışıklık haritası hakkındaki son durumu duyurdu ve haritanın yakında açıklanacağını söyledi. Peki bağışıklık haritası nedir?

BAĞIŞIKLIK HARİTASI NEDİR?

Toplumun ne kadarında koronavirüse karşı bağışıklık geliştiğinin ölçülebilmesi için Türkiye'de ikinci defa kesitsel çalışma yapılacak.

Projenin tüm Türkiye'de uygulanacağını ve asemptomatik hastaların saptanmasında kolaylık sağlayacağını vurgulayan Prof. Dr. Aydın, hastalığı geçirenlerin de oranlarının belirleneceğini ve ülke genelinde hastalığın görülme sıklığının tespit edileceğini söyledi.

Projenin uygulanması aşamasında rastgele bu testin uygulanacağını ve gizli kalmış durumun ortaya çıkacağını 20 Haziran'da ise bu çalışmanın tamamlanacağını ve yaklaşık 153 bin haneye hem Kovid-19 hem de antikor testi uygulanacağını ekledi.

Prof. Dr. Aydın, seçilen deneklerin neye göre seçileceği sorusuna ise Türkiye İstatik Kurumu tarafından bu deneklerin ve deneklere gidecek filyasyon ekibinin içerisinde bir doktor ve hemşire olacağının belirlendiği yanıtını verdi.