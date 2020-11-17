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Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

AA |  17 Kasım 2020 Salı - 23:47 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 23:47

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.


Bağdat'ın merkezinde yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet  binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye 4 füze atıldı.
 
Saldırı sonrası bölgeden siren sesleri yükseldi.
 
Irak hükümetinden ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
 
  
 

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Bağdat Yeşil Bölge füze
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