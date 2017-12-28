Bağdat Caddesi'nde kafe çalışanına silahlı saldırı!

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir kafe çalışanı tartıştığı müşteri tarafından silahla vuruldu. Kafe çalışanı bacağından hafif şekilde yaralanırken, saldırgan ve yanındaki iki kişi olay yerinden kaçtı.

