Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney kimdir? Büyükelçiler Kararnamesi 2020!

Yeni Büyükelçi atamaları ile ilgili açıklama yapıldı. Büyükelçiler Kararnamesi'ne göre, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği görevine, Ali Rıza Güney getirildi. Peki, Ali Rıza Güney kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney'in hayatı...
ALİ RIZA GÜNEY KİMDİR?
1971 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul eğitimimi Ankara Koleji, ortaokul ve lise eğitimimi de Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümüne girdi ve 1994 yılında mezun oldu. 2 yıl süreyle Bilkent Üniversitesinde Siyaset Bilimi alanında, 1 yıl da İtalya’nın Bologna şehrindeki Johns Hopkins Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Yüksek Diploma programını tamamlayıp Dışişleri Bakanlığına girdi.
Suudi Arabistan, Almanya ve Kudüs’te görev yaptı. Ankara’da Yurtdışı Tanıtma ve Amerika dairelerinde bulundu. Ortadoğu Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Toronto Başkonsolluğu görevinde bulundu. 8 Aralık 2020 itibariyle Bağdat Büyükelçisi olarak atandı.