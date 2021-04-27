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Bağcılar'da yangın! Çatıdan atlayan kişi hayatını kaybetti

DHA |  27 Nisan 2021 Salı - 16:54 | Son Güncelleme : 27 04 2021 - 18:13

İstanbul Bağcılar'da 6 katlı binada çıkan yangında çatıdan atlayan Ahmet Çilingir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
 
Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangında Ahmet Çilingir isimli bir kişi alevlerin arasında mahsur kaldı.
 
Ahmet Çilingir çatıdan sarkılarak kendini aşağıya bıraktı. Mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düşen kişi yaralandı. Dehşet dolu anlar kameralara yansıdı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ahmet Çilingir hastanede hayatını kaybetti.
 
 

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