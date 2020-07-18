Bağcılar'da silahlı saldırı! Acı haberi valilik duyurdu: 1 şehit

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Yaralı polisler, hastaneye kaldırıldı. Yaralı polis memuru Erkan Gökteke hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili olduğu belirlenen S.B. (19) , O.I.(17) ve K.A.(17) gözaltına alındı. Kaçan kişinin yakalanması için polis helikopter destekli operasyon başlattı.

3 KİŞİ YAKALANDI, BİR KİŞİ ARANIYOR

Açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"Olay yerine sevk edilen ekiplerimizce görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan şüpheli S.B olayda kullandığı silahla birlikte yakalanmıştır. Olayla ilgili olarak şüpheli O.I. ve K.A. adlı şüpheliler bir adet silahla birlikte yakalanmış, firari şüpheli R.B'nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Olayda kullanılan biri pompalı tüfek olmak üzere 3 silah ele geçirilmiştir"