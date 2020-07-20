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Bağcılar'da polisin şehit edildiği olayda 4 tutuklama

AA |  20 Temmuz 2020 Pazartesi - 19:50 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 20:06

Bağcılar'da, narkotim ekibinden Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi, Yunus Nacar'ın ise yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan biri reşit 4 şüphelinin tamamı tutuklandı.


Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğündeki 3 şüpheli ile Asayiş Şube  Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki Serdar B. (19) emniyetteki işlemlerinin  ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.
 
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında sorgulanan şüpheli Serdar B'nin,  işsiz olduğunu ve geçimini hırsızlık yaparak sağladığını, farklı tarihlerde  cezaevine girip çıktığını ve olay günü uyuşturucu madde kullandığını beyan ettiği  öğrenildi.
 
Serdar B., "Arkadaşımla geziyordum. Bir araç yanımıza yanaştı. Ben  araçtaki kişiyi hasmımın adamlarına benzettim. Üzerimdeki ruhsatsız tabancayı  çıkarıp araç içinde bulunan 2 şahsa birer el ateş ettim ve olay yerinden kaçtım.  Diğer 3 şüphelinin olayla ilgisi yok. Polis olduklarını bilseydim ateş etmezdim.  Siren sesi veya polis olduklarına dair bir çağrı duymadım." ifadelerini  kullandı.
 
Savcılık, ifadesini aldığı şüpheliyi "kasten öldürme" suçundan  tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
 
Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler O.I, K.A. ve R.B. de Çocuk  Suçları Bürosu Savcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle  nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
 
Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Serdar  B., "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" ve "Kişinin  yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan, diğer 3  şüphelinin ise "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye  yardım" suçundan tutuklanmasına karar verildi. - Olayın geçmişi
 
Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki  narkotim ekibine silahla ateş edilmiş, araçtaki polis memuru Erkan Gökteke  göğsünden, Yunus Nacar ise kolundan yaralanmıştı.
 
Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edilen polislerden Gökteke, burada  yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.
 
Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince  bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.
 
Operasyonda Serdar B. ile 18 yaşından küçük O.I. ve K.A. gözaltına  alınmış, şüphelilerle birlikte 2 silah da ele geçirilmişti. Zanlılara ait olduğu  belirtilen başka bir silah da çöp konteynerinde bulunmuştu.
 
Çalışmaların devamında yakalanan diğer şüpheli R.B'nin 75 ayrı suçtan  kaydı olduğu belirlenmişti.
 

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Bağcılar polis Erkan Gökteke gözaltı
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